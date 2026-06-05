Bare 8 prosent av norske ledere mener at et alvorlig cyberangrep kan utgjøre en risiko for mennesker eller samfunnet rundt virksomheten.

Norske ledere ser ikke cyberangrep som en samfunnsrisiko. Bare 8 prosent av dem mener at et alvorlig angrep kan utgjøre en risiko for mennesker eller samfunnet rundt virksomheten.

Dette viser at norske virksomheter er tett koblet sammen gjennom digitale verdikjeder, plattformer og leverandører. Når én aktør rammes, kan konsekvensene raskt spre seg videre. Et cyberangrep kan føre til bortfall av tjenester andre er avhengige av, forsinkelser i leveranser eller tap av personopplysninger. I noen tilfeller kan det også påvirke kritiske samfunnsfunksjoner.

Myndighetene har begynt å ta dette på alvor med regelverk som NIS2, som stiller strengere krav til hvordan virksomheter håndterer cyberrisiko. Cybersikkerhet må i større grad forstås som et lederansvar, ikke bare et IT-ansvar. Når bare et lite mindretall ser cyberangrep i et slikt perspektiv, tyder det på at dette fortsatt ikke er godt nok forankret. Cyberangrep vil ikke bli færre, men bli mer automatiserte, mer målrettede og mer komplekse.

Samtidig blir samfunnet mer digitalt og mer avhengig av at systemer fungerer





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Cyberangrep Samfunnsrisiko Lederansvar Cybersikkerhet NIS2

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