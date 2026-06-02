Norske ledere undervurderer cyberangrep som samfunnsrisiko

En ny undersøkelse viser at kun 8 prosent av norske ledere ser cyberangrep som en risiko for samfunnet. Dette avslører et for snevert perspektiv som kan få alvorlige konsekvenser for kritiske samfunnsfunksjoner.

Når bare 8 prosent av norske ledere ser cyberangrep som en samfunnsrisiko, undervurderer vi konsekvensene av digitale angrep. Dette er en alvorlig svikt i risikoforståelsen som kan få store konsekvenser for hele samfunnet.

Administrerende direktør Thomas Kronen i Telenor Cyberdefence understreker at norske bedriftsledere ikke fullt ut forstår risikoen ved cyberangrep i deler av de digitale verdikjedene. Han peker på at virksomheter i dag er tett sammenkoblet, og at et angrep på én aktør raskt kan spre seg til andre. Norske virksomheter har en tendens til å se på cybersikkerhet som et internt anliggende.

Når de snakker om risiko, handler det først og fremst om hva et angrep betyr for dem selv: økonomiske tap, driftsstans og omdømmetap. Dette er reelle konsekvenser, men perspektivet er for snevert. I en fersk undersøkelse blant norske ledere ser vi at cyberangrep i hovedsak forstås som en forretningsrisiko, ikke som en samfunnsrisiko. Bare 8 prosent mener et alvorlig angrep kan utgjøre en risiko for mennesker eller samfunnet rundt virksomheten.

Dette er bekymringsfullt, fordi digitale verdikjeder binder sammen alt fra energiforsyning til helsetjenester. Når én aktør rammes, kan konsekvensene raskt spre seg videre. Et cyberangrep kan føre til bortfall av tjenester andre er avhengige av, forsinkelser i leveranser eller tap av personopplysninger. I noen tilfeller kan det også påvirke kritiske samfunnsfunksjoner, som strømforsyning, vannrensing eller transport.

Utfordringen ligger ikke først og fremst i teknologien. Norske virksomheter har tilgang til gode sikkerhetsløsninger og kompetente fagmiljøer. Problemet er hvordan risiko forstås og prioriteres på ledernivå. Når cyberangrep vurderes ut fra hva de betyr for egen drift og økonomi, blir også tiltakene deretter.

Beredskap blir ikke testet godt nok. Øvelser prioriteres ned. Investeringer utsettes fordi sannsynligheten oppleves som lav. Dette er en farlig kortsiktighet.

Myndighetene har begynt å ta dette på alvor. Med regelverk som NIS2 stilles det strengere krav til hvordan virksomheter håndterer cyberrisiko, nettopp fordi konsekvensene kan bli samfunnskritiske. Men regler alene er ikke nok. Cybersikkerhet må i større grad forstås som et lederansvar - ikke bare et IT-ansvar.

Det må sees som et bidrag til samfunnets robusthet, ikke bare en kostnad. Og som en del av totalberedskapen. Når bare et lite mindretall ser cyberangrep i et slikt perspektiv, tyder det på at dette fortsatt ikke er godt nok forankret i ledelsen. Cyberangrep vil ikke bli færre.

De blir mer automatiserte, mer målrettede og mer komplekse. Samtidig blir samfunnet mer digitalt og mer avhengig av at systemer fungerer. Derfor er det avgjørende at norske ledere utvider sitt syn på cyberrisiko. De må forstå at et angrep ikke bare rammer egen virksomhet, men kan få ringvirkninger som svekker hele samfunnets motstandskraft.

Først når dette perspektivet blir en naturlig del av hvordan norske virksomheter vurderer cyberrisiko, kan vi snakke om reell digital motstandskraft. Dette krever en kulturendring der cybersikkerhet løftes fra IT-avdelingen til styrerommet, og der ledere tar ansvar for å bygge robusthet gjennom hele verdikjeden. Det handler om å investere i beredskap, gjennomføre regelmessige øvelser og sikre at risikoanalyser inkluderer samfunnsmessige konsekvenser. Norske virksomheter må også samarbeide tettere med myndigheter og andre aktører for å dele informasjon og beste praksis.

Bare slik kan vi bygge en digital infrastruktur som tåler fremtidens trusler





digi_no / 🏆 9. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cyberangrep Samfunnsrisiko Norske Ledere Digital Motstandskraft NIS2

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aldersgrense for sosiale medier uten norske sanksjonerRegjeringens lovforslag om å tvinge tech-selskaper til aldersverifisering er endret slik at det ikke lenger inneholder norske sanksjonsmuligheter. Isteden blir det en anbefaling, del av EØS-høring, mens avgjørelsen om hvilke sosiale medier som er skadelige overlates til tilsynsmyndighetene.

Read more »

Norge slår Sverige: Norske barn med diabetes får verdensklassebehandlingNye resultater viser at Norge nå er best i verden til å behandle barn med diabetes type 1. Overlege Torild Skrivarhaug hyller barneavdelingenes innsats, og Helseminister Jan Christian Vestre erklærer at behandlingen er i verdensklasse. Artikkelen detaljerer hvordan teknologiske fremskritt og teamarbeid har ned Insulinsjokk og syreforgiftning, og hva som gjenstår for å sikre en god overgang til voksenlivet.

Read more »

Norske Radionor kan bli kjøpt for 40 milliarder etter voldsom vekstTrondheim-selskapet Radionor skal ha økt driftsresultatet med over 100-gangeren på fire år og nå engasjert rådgivere til et salg, ifølge Financial Times.

Read more »

Det er dyrt å være fattigNorske kroner er ikke den eneste valutaen i dette landet.

Read more »