Norske ledere undervurderer konsekvensene av cyberangrep

Norske ledere ser ikke nok etter cyberangrep som en samfunnsrisiko, mener Thomas Kronen i Telenor Cyberdefence. Det er et perspektiv som er for snevert, og det handler ikke først og fremst om teknologi. Norske virksomheter må forstå cybersikkerhet som et lederansvar og ikke bare et IT-ansvar.

Når bare 8 prosent av norske ledere ser cyberangrep som en samfunnsrisiko, undervurderer vi konsekvensene av digitale angrep. Norske bedriftsledere forstår ikke helt risikoen ved cyberangrep i deler av digitale verdikjeder, mener administrerende direktør Thomas Kronen i Telenor Cyberdefence.

Norske virksomheter er tett koblet sammen gjennom digitale verdikjeder, plattformer og leverandører. Når én aktør rammes, kan konsekvensene raskt spre seg videre. Et cyberangrep kan føre til bortfall av tjenester andre er avhengige av, forsinkelser i leveranser eller tap av personopplysninger. I noen tilfeller kan det også påvirke kritiske samfunnsfunksjoner.

Dette handler ikke først og fremst om teknologi. Norske virksomheter har tilgang til gode sikkerhetsløsninger og kompetente fagmiljøer. Utfordringen ligger i hvordan risiko forstås og prioriteres på ledernivå. Når cyberangrep vurderes ut fra hva de betyr for egen drift og økonomi, blir også tiltakene deretter.

Beredskap blir ikke testet godt nok. Øvelser prioriteres ned. Investeringer utsettes fordi sannsynligheten oppleves som lav. Myndighetene har begynt å ta dette på alvor.

Med regelverk som NIS2 stilles det strengere krav til hvordan virksomheter håndterer cyberrisiko, nettopp fordi konsekvensene kan bli samfunnskritiske. Cybersikkerhet må i større grad forstås som et lederansvar - ikke bare et IT-ansvar. Som et bidrag til samfunnets robusthet, ikke bare en kostnad. Og som en del av totalberedskapen.

Når bare et lite mindretall ser cyberangrep i et slikt perspektiv, tyder det på at dette fortsatt ikke er godt nok forankret. Cyberangrep vil ikke bli færre. De blir mer automatiserte, mer målrettede og mer komplekse. Samtidig blir samfunnet mer digitalt og mer avhengig av at systemer fungerer.

Først når dette perspektivet blir en naturlig del av hvordan norske virksomheter vurderer cyberrisiko, kan vi snakke om reell digital motstandskraft.





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