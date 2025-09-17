Norske sandvolleyballspillere vitne til drap i Brasil

To norske sandvolleyballstjerner ble vitne til et drap rett ved treningsbanen sin i Brasil. De ber om økt sikkerhet.

En mann ble skutt og drept rett ved sandvolleybanen i Joao Pessoa i Brasil . De norske sandvolleyballstjernene Christian Sørum og Anders Mol bodde i samme område og ble vitne til skadde og politiets ankomst. Det var rett etter at de hadde sluttet treningen, og de var sjokkerte over det som skjedde. Dette er et ganske trygt område, så hendelsen var ganske overraskende.

De norske spillerne er nå mer bevisst på sikkerheten sin i Brasil og skal være ekstra forsiktig i Rio de Janeiro, hvor de reiser til neste uke for neste runde av verdenstouren. De har hørt om ran med vold i Rio og de har meldt hendelsen til turneringsledelsen for å be om økt sikkerhetstiltak rundt banen.





