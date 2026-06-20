Norske supportere i USA roer for landslaget

Et stort antall nordmenn har møtt opp for å ro for landslaget som forbereder seg til sin andre VM-kamp. Ropet til de norske fotballsupporterne har blitt et fenomen, og det er blitt en tradisjon for dem å ro på norsk midt mellom neonlys, reklameskjermer og turister på Times Square. VG møter også noen amerikanere, med norske aner, som har kommet for å se på «bråket». Flere blir også med på ropet og roingen.
Et drøss av nordmenn møtte opp for å «ro» for landslaget som forbereder seg til sin andre VM-kamp. Ropet til de norske fotballsupporterne har på kort tid blitt et fenomen.
Fredag ropes det på norsk midt mellom neonlys, reklameskjermer og turister på Times Square. VG hører blant annet: På plass i USA er et hav av nordmenn i norske drakter, amerikanske influencere og presse fra andre steder enn Norge. Og den norske komikeren Viggo Venn! VG møter også noen amerikanere, med norske aner, som har kommet for å se på «bråket». Flere blir også med på ropet og roingen
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