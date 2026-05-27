Norske trenere i race for Malmö FF-jobben

Eirik Horneland og Per-Mathias Høgmo er begge nevnt som potensielle kandidater til den ledige trenerstillingen i Malmö FF. Horneland har vært uten jobb siden sparken i St. Etienne, mens Høgmo nettopp ble sparket i Ludogorets. Malmö vurderer nå sine muligheter.

Eirik Horneland har vært uten jobb siden han ble sparket i den franske klubben St. Etienne. I den siste tiden har det dukket opp flere rykter om at han kan få en ny trenerjobb.

Ifølge Expressen har nordmannen blitt diskutert internt i Malmö FF, en svensk fotballklubb som ledes etter en ny trener. Malmö sparket nylig Miguel Angel Ramirez og er nå på jakt etter en erstatter. Den 51 år gamle Horneland skal være en av flere kandidater som den sportslige ledelsen i klubben har vurderet. Horneland har en lang fortid som trener i klubber som Haugesund, Rosenborg og Brann i Norge, samt St. Etienne i Frankrike.

Han ble sparket i St. Etienne 31. januar og har siden den gang stått uten fast jobb. Ifølge svenske medier vil Malmö FF bruke de neste ukene til å evaluere kandidater før et endelig valg tas. I samme åndedrag har også Per-Mathias Høgmo, som nettopp ble sparket i det bulgarske klubben Ludogorets, blitt lansert som en potensiell kandidat til Malmö-jobben. Dette ble sagt av SVTs fotballekspert Mathias Eriksson.

Beide nordmennene har erfaring fra klubber i Skandinavia og utenfor, noe som gjør dem til aktuelle navn for en storklubb som Malmö. Selv om det er bare rykter så langt, viser det at Malmö FF ser mot Norge etter å ha sparket sin spanske trener. Kildene i Expressen og SVT indikerer at Malmö FF vil ta seg tid til en grundig vurdering.

Klubben ønsker sannsynligvis en trener med erfaring fra norden og med en solid karriere som Horneland og Høgmo begge har. Horneland har tidligere vunnet titler med Rosenborg og Brann, mens Høgmo har vært trener i klubber som Tromsø, Vålerenga og også i utlandet. Begge har også vært assisterende trener for det norske landslaget.

For tiden er det usikkert hvorvidt Horneland vil bli den valgte, men at han er i dialog eller i det minste vurderes av en klubb som Malmö FF betyr at han fortsatt er en søknadsevdig trener i fotballverden. Dette kommer etter en periode hvor han var borte fra viktige stillinger, men hans navn dukker opp i forbindelse med ledige jobber i Skandinavia. Det er en tid where mange klubber vurderer erfaring og stabilitet over andre faktorer.

Konklusjonen er at Malmö FF har begynt en prosess for å finne en ny trener, og at to norske trenere, Eirik Horneland og Per-Mathias Høgmo, er nevnt som kandidater. Selv om det ikke er noe endelig valg ennå, så indikerer mediene at klubben har startet sine interne vurderinger. Horneland har vært ute av jobb siden januar, og Høgmo ble nettopp sparket i Bulgaria, så begge er tilgjengelige for en ny oppgave.

Klubbens valg vil sannsynligvis bli offentliggjort i løpet av de neste ukene





