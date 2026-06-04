Norske virksomheter må se på cyberangrep som en samfunnsrisiko

Norske virksomheter fokuserer for mye på hva et angrep betyr for dem selv, og ikke på hvordan det kan påvirke samfunnet. Bare 8 prosent mener at et alvorlig angrep kan utgjøre en risiko for mennesker eller samfunnet rundt virksomheten.

Norske virksomheter fokuserer for mye på hva et angrep betyr for dem selv, og ikke på hvordan det kan påvirke samfunnet. Bare 8 prosent mener at et alvorlig angrep kan utgjøre en risiko for mennesker eller samfunnet rundt virksomheten.

Norske virksomheter er tett koblet sammen gjennom digitale verdikjeder, plattformer og leverandører, og et cyberangrep kan føre til bortfall av tjenester andre er avhengige av, forsinkelser i leveranser eller tap av personopplysninger. I noen tilfeller kan det også påvirke kritiske samfunnsfunksjoner. Likevel er det nettopp disse ringvirkningene som i liten grad ser ut til å inngå i virksomheters egen risikovurdering. Dette handler ikke først og fremst om teknologi, men om hvordan risiko forstås og prioriteres på ledernivå.

Når cyberangrep vurderes ut fra hva de betyr for egen drift og økonomi, blir også tiltakene deretter. Beredskap blir ikke testet godt nok, og øvelser prioriteres ned. Investeringer utsettes fordi sannsynligheten oppleves som lav. Men cyberrisiko stopper ikke ved virksomhetens dør, og konsekvensene rammer ofte bredere enn den virksomheten som faktisk blir angrepet.

Myndighetene har begynt å ta dette på alvor, med regelverk som NIS2 som stilles strengere krav til hvordan virksomheter håndterer cyberrisiko. Cybersikkerhet må i større grad forstås som et lederansvar, og ikke bare et IT-ansvar. Som et bidrag til samfunnets robusthet, ikke bare en kostnad. Og som en del av totalberedskapen.

Når bare et lite mindretall ser cyberangrep i et slikt perspektiv, tyder det på at dette fortsatt ikke er godt nok forankret. Cyberangrep vil ikke bli færre, de blir mer automatiserte, mer målrettede og mer komplekse. Samtidig blir samfunnet mer digitalt og mer avhengig av at systemer fungerer. Vi må også spørre: Hvem andre rammes hvis vi svikter?

Først når dette perspektivet blir en naturlig del av hvordan norske virksomheter vurderer cyberrisiko, kan vi snakke om reell digital motstandskraft.





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Cybersikkerhet NIS2 Lederskap Risikovurdering Digital Motstandskraft

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