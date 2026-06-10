Norskernes ferievalg påvirket av geopolitikk

En undersøkelse viser at nordmenn vektlegger ferie tungt og at de prioriterer ferie, selv i perioder med svakere økonomi. Det er klassiske reisemål som Sverige, Spania, Danmark, Italia og Hellas som går igjen, men det er også økende popularitet for reisemål i Norge og utlandet. Geopolitikken har blitt en viktig faktor for valg av reisemål, med nesten 78 prosent oppgjøende at politisk stabilitet og opplevd trygghet er den viktigste faktoren.

Det som er litt interessant, og det har stått seg over tid, det er at nordmenn vektlegger ferie tungt. De prioriterer ferie. Det gjør vi også i perioder hvor vi har svakere økonomi.

I sin årlige undersøkelse Reisepuls, ser Virke på nordmenns reisevaner. I årets utgave av undersøkelsen kommer det blant annet frem at det gode gamle også gjelder i år. Vi ser på nasjonene som velges, at det er klassiske reisemål som Sverige, Spania, Danmark, Italia og Hellas som går igjen, forteller Vik. Samtidig viser undersøkelsen at nesten halvparten av de som skal på sommerferie vil tilbringe ferien i både Norge og i utlandet.

Når det kommer til ferie, så er det noen ting som slår ut for valg av destinasjon, blant annet det geopolitiske. I år ser vi at det har blitt forsterket. Det er naturlig med den usikkerheten vi har rundt om i verden, forteller Vik. Hele 78 prosent oppgir at politisk stabilitet og opplevd trygghet er den viktigste faktoren for valg av reisemål, kommer det frem i undersøkelsen.

Tidligere styrte drømmene og prisnivået ferievalgene. Nå er det geopolitikken som avgjør. Nordmenn vil på ferie, men de vil ikke ta sjanser, sier Vik. Reiselivsekspert Odd Roar Lange, også kjent som The Travel Inspector, beskriver det som godt og fornuftig at de som skal på ferie, bryr seg om tryggheten.

Vi har gjennom de siste årene sett at det som før var typiske syden-reisemål, der var det god plass, god temperatur og lave priser. Nå er alt dette borte, på de fleste steder. Det er ikke god plass lenger, det er ikke behagelig temperaturer og det er dyrt, forteller Lange og fortsetter: Reiseguiden: Odd Roar Lange har en klar beskjed til alle som planlegger sommerferien i disse dager.

Foto: Bjornar Verpeide / TV 2 Så kommer dette med uro, verden oppleves mindre fordi ting som skjer, kommer nærmere oss gjennom nyhetsformidling. Dette mener han har gjort at mange har flyttet reisemålet sitt fra øst i Europa, langs Middelhavet, til steder lenger vest. Det har dermed blitt større press på Spania, Portugal, mens for eksempel Kypros og reisemål i den retninga faller i popularitet, forteller Lange





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