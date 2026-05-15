Norwegian Climate Policy Shocks Consumers and Businesses with High Fuel Prices, Says Listhaug

Norwegian Conservative Party leader, Sylvi Listhaug, has criticized the country's climate policy, stating that it will lead to significant increases in fuel prices, affecting both individuals and businesses. She has also questioned the government's plan to gradually increase CO2 taxes on fuel, questioning its impact on consumers and businesses.

Klimapolitikken til Ap og Høyre vil gi folk og bedrifter avgiftssjokk, med bensin- og dieselpriser langt over 30 kroner, sier Listhaug til VG. Uttalelsen kommer etter at Frps stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen stilte finansminister Jens Stoltenberg (Ap) skriftlig spørsmål om den planlagte opptrappingen av CO₂-avgiften.

I spørsmålet ba Nilsen statsråden avklare hvor mye avgiftene på drivstoff vil øke per liter frem mot 2035, og hvordan dette vil påvirke privatpersoner, næringsliv og industri. Ifølge regjeringens klimastatus og -plan, fremlagt høsten 2025, er målet å videreføre opptrappingen av CO₂-avgiften etter 2030. Dette innebærer en økning til rundt 2 400 kroner per tonn innen 2030, før avgiften fortsetter opp mot 3 400 kroner per tonn i 2035.

Avgiftsøkningene retter seg primært mot ikke-kvotepliktige utslipp, som drivstoff i transportsektoren og industrien. Listhaug hevder at Stoltenberg nå 'innrømmer' konsekvensene av norsk klimapolitikk. – Stoltenberg innrømmer på spørsmål fra Frp at Ap og Høyres klimaforlik vil mer enn doble avgiftene på bensin, diesel og andre produkter som mange privatpersoner, næringsliv og industrien er avhengig av, sier Listhaug til VG. Statssekretær Ellen Reitan i Finansdepartementet mener Listhaug og Frp prøver å skremme befolkningen.

– Her forsøker Listhaug og Frp å skremme folk helt unødig, sier Reitan. Hun presiserer at avgiftsøkningen er gradvis, og at regjeringens foreslåtte økning vil utgjøre nye utgifter på om lag 200 kroner i måneden om ti år. – Dette er med andre ord en svært gradvis endring. Listhaug forsøker her å lage en skummel sak av noe udramatisk, sier Reitan.

Finansdepartementets anslag viser at pumpeprisen for diesel vil øke med om lag 3,4 kroner per liter i 2035 (inkludert merverdiavgift), sammenlignet med 2026-nivå. For bensin forventes en økning på 4,3 kroner per liter i samme periode, mens satsen for mineralolje generelt øker med 5,02 kroner per liter og naturgass med 3,7 kroner per Sm³ frem til 2035. Utskiftningen av fossile kjøretøy til elektriske kjøretøy går raskt i Norge, og det er dermed stadig færre som blir berørt av avgiftsøkningene.

Regjeringens utregninger viser at en dieselbileier som kjører 12 000 kilometer i året, med et drivstoffforbruk på 0,6 liter per mil, anslås å ha årlige drivstoffkostnader på om lag 15 000 kroner. Regjeringens forslag til avgiftsopptrapping frem til 2035 anslås å øke de årlige drivstoffkostnadene med rundt 2 400 kroner fra dagens nivå for en slik bileier. Høyres nestleder og medlem av Stortingets finanskomité, Henrik Asheim, kritiserer Listhaug og mener hun er fullt klar over Høyres politikk.

– Sylvi Listhaug vet utmerket godt at Høyre vil gi folk og bedrifter to kroner i skattelette for hver krone ekstra som staten tar inn i CO2-avgift, sier Asheim





