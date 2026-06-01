Norwegian Commentators' Tensions Escalate After Norway's 6-0 Defeat to Switzerland

The news text discusses the tensions between Norwegian commentators Ole Eskild Dahlstrøm and Jørgen Klem, and the reaction of the Norwegian team and their coach after a 6-0 loss to Switzerland in the World Cup. The commentators' comments and the coach's explanation of the team's performance are also included.

KLESAVSLØRING: Det begynner å bli tynt i koffertene til Viaplay-kommentatorene Ole Eskild Dahlstrøm og Jørgen Klem. Reporter: Christian Grieg Sander Cadieux var rasende etter at Norge-stjerneskuddet Tinus Koblar taklet en Sveits-spiller på tampen av oppgjøret.

Det hele eskalerte da Sveits-sjefen skal ha pekt på tavla og rettet blikket mot den norske benken, som et tydelig stikk på at Sveits hadde knust Norge 6-0. - Han var veldig stolt. Jeg ba ham holde kjeft og da ble han bare mer og mer sinna, forklarer Thoresen.

- Når du taper 6-0 og det er fem minutter igjen og du vet at det andre laget skal spille finale i morgen burde du vise mer respekt og ikke spille stygt. De mangler klasse. - Han må klare å roe seg ned han også. Han er høyt oppe, og har kanskje det beste laget her i VM.

Det vil tiden vise i morgen. På hjemmebane i Zürich møter Sveits Finland i VM-finalen søndag. Finnene slo Canada i sin semifinale. Det betyr at Norge møter kanadierne i bronsefinalen.

- Vi vet det blir en kjempetøff kamp i morgen. Vi må se på video og prøve å finne ut av ting vi kan gjøre bedre, forteller Thoresen. - Nei, det gjør jeg ikke. De liker det ikke, men det er sånn det er, svarer den norske landslagssjefen





