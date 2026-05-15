Norwegian cycling federation criticizes the cancellation of the 2026 'Cycling World Cup' and its implications

Norwegian cycling federation sent a formal letter to the Norwegian road transport authorities (Veivakten) expressing its strong criticism of the cancellation of the 2026 'Cycling World Cup'. The federation pointed out that the decision to cancel the event is based on a report on the 'Principles for long-distance cycling races' that the federation deems to be weak and lacking in the cycling sport's practice. The report is also described as poorly grounded in the current practice of cycling and road transport. The cancellation may have severe consequences on organizers, volunteers, club activity, cycling recruitment and public health.

Norges Cykleforbund ha sendt et formelt brev til Statens vegvesen der forbundet retter skarp kritikk mot avslaget på Styrkeprøven 2026. Den store Styrkeprøven mellom Trondheim til Oslo har gått siden 1967.

Over 2000 sykkelryttere var med i 2000, da dette bildet ble tatt.. I brevet til Vegvesenet reagerer Norges Cykleforbund (NCF) særlig på at avslaget er basert på rapporten 'Prinsippvurdering lange turritt', som forbundet mener er faglig svak og mangelfullt forankret i sykkelsportens praksis.

'Vurderingen er preget av lav kompetanse om sykling og sykkelritt, mener Heidi Stenbock-Haakestad, president i Norges Cykleforbund. Rapporten gir ikke et riktig bilde av hvordan moderne turritt organiseres og gjennomføres,' skriver forbundet i brevet. Styrkeprøven for 2026 blir det aldri noe av. Norges Cykleforbund peker i brevet på at dette vil kunne få betydelige ringvirkninger for arrangørmiljøer og frivillighet, for aktiviteten i klubber, for rekrutteringen til sykkelsporten og folkehelsen.

NCF ber Statens vegvesen ta en ny vurdering av det faglige grunnlaget i rapporten. De ønsker å unngå at dagens praksis legges til grunn for framtidige vedtak. Styrets seksjonssjef Anders Hagerup sa til NTB tidligere denne uken at framkommelighet og i særdeleshet trafikksikkerheten står sentralt når søknader fra sykkelritt skal behandles. Etter NCFs syn gir rapporten ikke et riktig bilde av hvordan moderne turritt organiseres og gjennomføres.

På spørsmål fra NTB om den nye risikoanalysen vil gjøre det vanskelig å gi godkjennelse for lange sykkelritt også i framtiden, svarte seksjonssjefen: Det blir generelt strengere krav for å opprettholde trafikksikkerheten framover. På 1970-tallet var det nesten ingen krav, nå er det mange. Vi har hatt en stor reduksjon i alvorlige ulykker og dødsulykker fra 70-tallet og fram til nå, påpekte Hagerup





