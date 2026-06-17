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Selskapet melder at det har engasjert ABG Sundal Collier som tilrettelegger for en rettet emisjon som skal hente inn brutto rundt 45–50 millioner kroner. I tillegg gjennomføres en separat rettet emisjon mot norske småsparere via Nordnet på inntil 1 million euro til samme tegningskurs.

En gruppe større aksjonærer, deriblant Gjelsten Holding, Sundt, Radforsk Investeringsstiftelse, Norda, MP Pensjon og Oxford Investors, har på forhånd forpliktet seg til å tegne aksjer for rundt 35 millioner kroner. Fjord Defence Group har inngått avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i svenske PartnerTech Karlskoga fra Permec Group, opplyser selskapet i en børsmelding onsdag.

Kjøpesummen er på rundt 708 millioner svenske kroner, hvorav 256,6 millioner kroner gjøres opp i nyutstedte aksjer i Fjord Defence Group, mens cirka 451,4 millioner kroner betales kontant. For å finansiere deler av kontantvederlaget planlegger selskapet å hente inn rundt 375 millioner kroner gjennom en rettet emisjon. Norsk Titanium har engasjert Arctic Securities og Pareto Securities som tilretteleggere for en planlagt rettet emisjon som skal hente 25 millioner dollar, opplyser selskapet i en børsmelding onsdag.

Prisen per aksje og endelig antall aksjer fastsettes av styret i samråd med tilretteleggerne gjennom en akselerert bookbuilding-prosess. De tre største eksisterende aksjonærene – White Crystals, Scatec Innovation og Global Portfolio Investments – som til sammen eier mer enn 45 prosent av aksjene, har forhåndsforpliktet seg til å tegne aksjer for minimum 12 millioner dollar. Pengene skal ifølge børsmeldingen brukes til å nå sentrale milepæler, styrke selskapets finansielle stilling, samt til arbeidskapital og generelle selskapsformål.

Emisjonen skal også styrke balansen i forbindelse med planlagt opptrapping av produksjonen. Tidligere oljedirektør Bente Nyland ble gjenvalgt som medlem i styret. Blant eierne i NLTG er Petter Stordalens selskap Strawberry og Altor, som blir storeiere i Norwegian etter kjøpet, med 8,9 prosent hver. IEA venter at global oljeetterspørsel skal falle med 1,1 millioner fat per dag i 2026 til 103,2 millioner fat per dag.

Etterspørselen er ventet å øke til 105,3 millioner fat per dag i 2027, anslår de. Det globale tilbudet er ventet å falle med 3,9 millioner fat per dag til 102,4 millioner fat per dag i 2026, før det snur kraftig opp med 8 millioner fat per dag til 110,3 millioner fat per dag i 2027, anslår IEA. Frankrikes innenlandske etterretningstjeneste, DGSI, dropper det omstridte AI-selskapet Palantir til fordel for franske ChapsVision, ifølge flere internasjonale medier.

EU vedtok i begynnelsen av juni et sett med tiltak som skal gjøre Europa mindre avhengig av utenlandske teknologiselskaper. Målet er å styrke Europas økonomi, sikkerhet og langsiktige konkurranseevne. Frankrike planlegger nå å styrke sin statsing på kunstig intelligens med ytterligere 655 millioner euro (ca. 7,2 milliarder norske kroner), ifølge Lecornu. Palantir levert programvare til DGSI og annonserte en treårig fornyelse av kontrakten i desember, ifølge Bloomberg.

Selskapet opplyser til nyhetsbyrået at kontrakten fortsatt er gjeldende. Elon Musks romfart-aksje SpaceX har steget kraftig siden det ble åpnet for handel fredag, med en oppgang på 19 prosent mandag. I førhandelen på Wall Street tirsdag fortsetter aksjen å bykse. I 13.20-tiden ligger den an til en oppgang på 8,6 prosent





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