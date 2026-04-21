Norwegian-fly måtte snu etter sprekk i frontruten

Et fly fra Norwegian på vei til London Gatwick måtte returnere til Oslo lufthavn etter at det oppstod en sprekk i det ytterste laget av frontruten. 88 passasjerer ble påvirket av hendelsen.

Det oppsto en uforutsett hendelse tirsdag kveld da et fly fra flyselskapet Norwegian , som opprinnelig var på vei fra Oslo lufthavn Gardermoen til London Gatwick , ble tvunget til å snu midtveis i reisen. Flyet måtte returnere til utgangspunktet etter at pilotene oppdaget en sprekk i flyets frontrute. Pressesjef Catharina Solli i Norwegian bekrefter hendelsen og understreker at sikkerheten til passasjerene hele tiden har vært førsteprioritet for selskapet.

Hun forklarer at frontruten på et moderne passasjerfly er konstruert av flere lag med robust glass, og at det i dette tilfellet kun var det aller ytterste laget som fikk en sprekk. Selv om en slik hendelse kan virke urovekkende for de involverte, er det snakk om en sikkerhetsmekanisme som fungerer etter hensikten. Blant de 88 passasjerene som var om bord på flyet, var Ola Akselberg. Han beskriver situasjonen som udramatisk, til tross for at det var tydelig å se at ruten hadde fått store skader. Akselberg forteller at han kunne observere at hele det ytterste glasslaget var preget av en omfattende sprekkdannelse. Han uttrykker likevel stor tilfredshet med måten flymannskapet håndterte situasjonen på. Ifølge passasjeren ble det gitt svært god og informativ kommunikasjon underveis, noe som bidro til å holde roen i kabinen mens flyet satte kursen tilbake mot Gardermoen for en kontrollert landing. Denne positive tilbakemeldingen til mannskapet er et godt eksempel på viktigheten av profesjonell krisehåndtering når tekniske problemer oppstår i luften. Etter landingen på Gardermoen ble det satt i gang et effektivt apparat for å få de reisende videre til London. Norwegian jobbet raskt for å finne en løsning, og passasjerene ble flyttet over til et nytt fly som sto klart til avgang. Det var knyttet noe spenning til hvorvidt selskapet ville klare å få flyet i luften igjen før kvelden var omme, men rett over klokken 21.00 kom bekreftelsen på at de reisende igjen var på vei mot sin destinasjon. Ola Akselberg uttrykte sin glede over den raske saksbehandlingen fra Norwegians side via SMS til pressen, og skrøt av flyselskapets evne til å løse en utfordrende situasjon på kort varsel. Hendelsen endte dermed godt for alle involverte, og flyet kunne fortsette ferden mot Gatwick uten videre komplikasjoner, vel vitende om at teknisk personell hadde tatt hånd om utfordringene med det første flyet





