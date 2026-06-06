Norwegian Football Stars: Kristoffer Vassbakk Ajer and David Møller Wolfe

The article highlights the stories of Kristoffer Vassbakk Ajer and David Møller Wolfe, two Norwegian football players who have made significant strides in their careers. Kristoffer Vassbakk Ajer, the son of Randi Helene Vassbakk Ajer, is a former Norwegian national team player and the current captain of Lillestrøm. David Møller Wolfe, the son of Marit Møller Wolfe, is a talented left-back who has played for La Nucia in Spain and later for Brann in Norway.

Det henger drakter på utstilling, skjerf og fotballsko ligger på hyllene. Men plakatene tilsier at noe har forandret seg. For tenåringen som en gang bodde der, er fotballspilleren som nå pryder veggene.

– Han har hatt drømmer hele tiden. Og nå skal han til VM med disse drømmene, sier Randi Helene Vassbakk Ajer. Moren til Norges stopperkjempe, Kristoffer Vassbakk Ajer, er en av tre fotballmødre som i forkant av VM har åpnet dørene for TV 2 og velvillig fortalt hvordan sønnene deres ble blant landets utvalgte menn. Hjemme hos familien Vassbakk Ajer merket man tidlig at deres yngste barn hadde et konkurranseinstinkt utover det vanlige.

– Lærerne hadde problemer med å gi ham nok oppgaver på skolen, for han var i konkurranse i alt han gjorde. Han ble først ferdig med alt, sier mamma Vassbakk Ajer. GODE MINNER: På denne hyllen har familien Vassbakk Ajer bilder av store hendelser på og utenfor banen.

Foto: Fride Soerensen / TV 2 Det gikk så langt at en av lærerne ville gi Kristoffer erfaring med å bli sist, derfor utfordret de guttene til å brodere med rett type sting. Konkurranseinstinktet gjorde at han hadde 18 seksere på vitnemålet etter videregående skole, men også at han ble en svært god fotballspiller. GUTTEROMMET: Kristoffer Vassbakk Ajer bodde på dette rommet de få årene familien bodde i Kristiansand.

Foto: Frode Hoff / TV 2 For hvis den unge gutten fikk bestemme selv, hadde han ikke holdt på med skoleoppgaver overhodet. Da hadde han bodd på fotballbanen. – Men det viktigste for meg var at han gjorde leksene. Og at han gjorde dem ordentlig, sier Randi Helene.

PÅ TRENING: Her er Kristoffer Ajer under landslagets trening i Greensboro torsdag. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN På reolen like ved sengen står en vinflaske fra fotball-VM i 1994, sist det ble arrangert i USA, og en liten fjøl med motiverende ord. VIN OG SITATER: Vinen på reolen er fra fotball-VM i 1994. Foto: Fride Soerensen / TV 2 Disse ordene har Kristoffer Vassbakk Ajer brukt som mantra.

Og det harde arbeidet på fotballbanen ga raskt resultater. Som ungdom var han så ivrig at moren la opp jobben sin etter sønnens hobby. Den gang bodde familien på Rælingen, utenfor Lillestrøm. – Han skulle være på trening i Lillestrøm klokken tre, og det hadde ikke vi tid til hvis vi jobbet.

Så jeg la opp arbeidsdagen og arbeidslivet etter det, sier Randi Helene. Hun trappet først ned til en 60 prosents stilling, så startet hun eget firma for å få kabalen til å gå opp. STORE BILDER: Veggene på rommet er prydet av bilder av Kristoffer Ajer fra tiden i Celtic. Foto: Frode Hoff / TV 2– Men det er det du gjør for ungene dine.

Vi så jo at han var god, men vi tenkte ikke at han skulle bli det ene eller andre. Vi fulgte opp, han hadde «driven» selv, sier hun. – Vi hadde gjort alt på nytt. Vi får jo være med på noe fantastisk stort, det er vi kjempetakknemlige for.

Likevel er to knøttsmå fotballsko det første man får øye på når man åpner døren. De svarte skinnskoene tilhører David Møller Wolfe, som nå har fått langt større føtter og en enda større fotballkarriere. – David er utrolig trygg i seg selv. Raus, rolig og strukturert.

Han har en stor vilje og pågangsmot, sier Marit Møller Wolfe, som har åpnet døren til venstrebackens barndomshjem. Som Davids mor har hun vært med på hele reisen. Den begynte faktisk langt unna regntunge Bergen. For foreldrene til David Møller Wolfe hadde lyst på et eventyr i en langt mer solfylt del av verden.

Så de flyttet til Spania for å jobbe. David gikk i barnehagen da vi flyttet ned dit, men da han fylte seks år begynte han med fotballen i klubben La Nucia. Da var det rett inn i en helt annen fotballkultur. Det var før første- og andrelag fra dag én, regler umiddelbart, ingen foreldretrenere.

Røde og gule kort, offside. Det er sånn det er i Spania. De skaper konkurranseinstinkt, vinnerinstinkt og lærer barna opp til å stå i det fra tidlig alder. Så da familien flyttet hjem til Bergen for et år, fikk åtte år gamle David kultursjokk i møte med norsk barnefotball.

Han stilte veldig mange spørsmål om hvorfor det var sånn. Han likte det bedre i Spania, men det gikk seg til etter hvert. Også i Bergen Nord ble talentet hans godt ivaretatt, samtidig som han etablerte nye vennskap. Derfor ble han værende i breddeklubben lengre enn det som er vanlig for dagens talenter.

Først som 17-åring signerte han for Brann, siden har karrierepilen pekt bratt oppover





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