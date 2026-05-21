Norwegian Football Team's 26-Man Squad for 2026 World Cup Qualifiers Revealed

The Norwegian football team's 26-man squad for the 2026 World Cup qualifiers has been announced. Notable absentees include Aron Dønnum, Felix Horn Myhre, Eivind Helland, and Zlatko Tripic. Thelo Aasgaard and Jens Petter Hauge have been called up to the squad, replacing Dønnum and Myhre. Thelo Aasgaard is a promising young player with a knack for scoring goals, while Hauge has shown his X-factor and is a good counter-attacker.

Aron Dønnum og Felix Horn Myhre ble ikke med i Norges 26-mannstropp til VM-sluttspillet i fotball. Det gjorde heller ikke Eivind Helland eller Zlatko Tripic .

Thelo Aasgaard var kanskje den største overraskelsen blant de uttatte. Jens Petter Hauge kom også med, i likhet med Sander Tangvik, Henrik Falchener, Sondre Langås og Morten Thorsby. De var blant dem det var tvil rundt. Thelo Aasgaard var en ung, fremadstormende spiller som har mål i seg, og en som kan være god i begge bokser.

Han mister sjelden ballen. Han har spilt under tøft press i Rangers, og vi synes han er en spennende type som hører hjemme i troppen, sa Solbakken. Jens Petter Hauge har X-faktor, og han løper mer hos oss enn han gjør hos Glimt. Han er også en veldig god kontringsspiller.

Landslagssjefen ville ikke si stort om spillerne han har vraket. Han ønsket bare å snakke om dem som er tatt ut. Dønnum var fra november 2023 til november 2025 med i troppen til 22 landskamper på rad, og han fikk spiltid i 15 av dem. Myhre har vært i troppen i 16 av 18 kamper siden han debuterte i Kasakhstan høsten 2024, men fått spiltid bare i sju av dem.

Alle spillerne fikk beskjed for tre uker siden om at ingen ville få info på forhånd, men at alle er velkommen til å ringe meg eller Brede (Hangeland) etterpå. Helland og Tripic var av flere tippet som VM-kandidater på grunn av sterke prestasjoner i klubblagene, men de kom ikke med. Solbakken offentliggjorde troppen i hjembygda Kirkenær torsdag. Det ble gjort med en video der kong Harald innledet.

Hovedparten av navnene i troppen var opplagte før torsdagens seanse, men de siste plassene var det fortsatt spenning rundt. Hauge og Aasgaard kom med på bekostning av Dønnum og Myhre, som har vært nærmest faste i landslagstroppen over tid. Aasgaard fikk en pangdebut med mål og assist da Norge innledet VM-kvalifiseringen i Moldova i fjor, og han scoret fire mål som innbytter i hjemmekampen mot samme lag.

Han var i troppen i alle fjorårets kamper, men var utelatt fra samlingen i mars. Hauge var en av dem som fikk spiltid i Solbakkens debut som landslagssjef i mars 2021. Han var på banen i ni av de 17 første kampene, men har bare fire innhopp siden da. Han har slitt med å gjenskape kalasformen fra Glimts europacupkamper i landslagsdrakt.

Vanligvis pleier troppen å bli offentliggjort på Ullevaal stadion, men nasjonalarenaen er vertskap for kvinnenes Champions League-finale kommende lørdag og overtatt av Uefa. Derfor reiste Solbakken til Grue ILs anlegg torsdag. VM-troppen er på 26 mann, et par flere enn en vanlig tropp. Norges Fotballforbund sendte for en tid tilbake inn sin bruttotropp med spillere som kunne få grønt lys i det endelige VM.

Norge er i gruppe med Irak, Senegal og Frankrike i VM-sluttspillet i USA, Canada og Mexico. Første kamp er mot Irak 16. juni. Den spilles i Boston-forstaden Foxborough. Alle Norges gruppekamper er på østkysten i USA





Dagsavisen / 🏆 25. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norwegian Football Team 26-Man Squad 2026 World Cup Qualifiers Aron Dønnum Felix Horn Myhre Eivind Helland Zlatko Tripic Thelo Aasgaard Jens Petter Hauge

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norwegian cabinet needs to align with right-of-center to open beer taps and allow wine serving in hotels, restaurants and entertainment venues during football-world cupThe Norwegian cabinet needs to go right-of-center to ensure open beer taps and wine serving in hotels, restaurants and entertainment venues during the football-world cup.

Read more »

Rystende bilder: Går til angrep på russOnsdag var trygdeoppgjøret for 2026 klart og det var langt fra godt nok, sier Rødt-lederen.

Read more »

VM 2026 blir fotballens mest teknologiske turnering noensinneDen 11. juni sparkes sommerens største sportsbegivenhet i gang på Estadio Azteca i Mexico City. VM 2026 er ikke bare historisk på grunn av formatet som i år består av 48 lag, 104 kamper…

Read more »

Mastering the Context: Winning the 2026 World CupThe 2026 World Cup will be different due to the unique challenges of playing in warm, high-altitude conditions. The article discusses the importance of mastering these factors to succeed in the tournament.

Read more »