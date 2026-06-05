Norwegian Football World Cup 2026: A New Era Begins

The Norwegian Football World Cup 2026 is set to take place in the United States, Canada, and Mexico from June 11 to July 19, featuring 48 teams and 104 matches. It promises to be a thrilling tournament with a new format and a focus on inclusivity and diversity. The article highlights the excitement and anticipation among fans and the potential favorites, such as Spain, France, England, Argentina, and Brazil.

Det er nesten 28 år siden sist. La den synke inn et øyeblikk. Forrige gang Norge spilte fotball-VM banket Kjetil Rekdal inn et straffespark mot Brasil, og de fleste av oss fulgte det på en TV med antenne.

Nå er vi tilbake. Sommeren 2026 blir den fotballsommeren norske fans har ventet på i en hel generasjon, og denne gangen er vi ikke bare tilskuere. VM spilles i USA, Canada og Mexico fra 11. juni til 19. juli. 48 lag, 104 kamper, splitter nytt format. Det er stort på alle måter.

Vi har fulgt tett hele veien, og når interessen først tar av, er det to ting folk lurer på: hvem som faktisk vinner, og hvor man skal spille hvis man vil ha litt ekstra på spill når Norge er på banen. Bookmakerne har lagt sin elsk på Spania. Vinnerodds rundt 5,50 gjør de regjerende europamesterne til klar favoritt, og det er ikke så rart.

Stallen er rett og slett dypere enn alle andres, og i Lamine Yamal har de en 18-åring som allerede avgjør storkamper på egen hånd. Eneste lille spørsmålstegnet er mangelen på en nier i ypperste verdensklasse. Men hvem trenger det når kantene gjør jobben? Bak Spania kommer Frankrike og England, begge med odds i sjiktet 6,50 til 7,10.

Frankrike har Mbappé i hundre etter en vanvittig sesong i Real Madrid og en angrepstropp så lang at de kunne stilt to landslag. England er England. Massevis av kvalitet, Harry Kane som scorer på autopilot, og den evige følelsen av at det skal rakne i en kvartfinale på straffer. Jeg lar meg ikke lure før jeg ser dem løfte noe.

Så har vi mesterne. Argentina ligger rundt 9 i odds, og ja, Messi fyller 39 midt under turneringen. Men avskriv dem på egen risiko. Det laget vet hvordan man vinner, og det teller mer enn folk tror når nervene melder seg i sluttspillet.

Brasil, med Ancelotti på benken og Vinícius Júnior i front, er det andre laget jeg ikke ville satset mot i en enkeltkamp. Vil du ha bedre odds, må du lenger ned på lista. Tyskland og Portugal ligger et sted mellom 12 og 20. Ingen av dem er favoritter, men begge har spillere nok til å rote det til for de store.

Portugal sliter riktignok litt med en Ronaldo som ikke lenger er selvskreven, og en tropp i omstilling, men talentet er det ingenting i veien med. Og i et VM holder det noen ganger med én varm uke. For oss handler dette VM-et om noe helt eget. Ståle Solbakken har faktisk klart det.

Vi er med. Erling Braut Haaland scoret 16 mål på åtte kvalifiseringskamper. Seksten. Det tangerte den europeiske rekorden, og det er nesten ikke til å fatte.

Legg til Martin Ødegaard, og Norge har to spillere som hadde startet for hvem som helst. Problemet er resten av kartet. Gruppa med Frankrike, Senegal og Irak er hard kost, selv om, og vinnerodds på alt mellom 25 og 80 minner oss om at eventyr og favorittstempel ikke er det samme. Mitt råd, hvis du absolutt skal ha en Norge-kupong: dropp den rene VM-vinneren.

Se heller på «Norge videre fra gruppa» eller «Haaland toppscorer». Der ligger den fornuftige verdien. Drømmen om gull koster deg bare penger. Det hele begynner mot Irak natt til 17. juni norsk tid, så still vekkerklokka.betyr flere kamper og flere veier inn i sluttspillet.

For favorittene blir reisen lengre og tøffere. For de små lagene åpner det seg muligheter som ikke fantes før. For deg som tipper er det egentlig gode nyheter. Gruppespillet blir mindre forutsigbart, og «går videre»-spill på halvstore nasjoner kan gi fin uttelling.

Samtidig slites toppnasjonene mer enn de er vant til, og varmen i USA og Mexico midt på sommeren gjør neppe saken bedre. Et VM avgjøres uansett sjelden av hvem som har det beste laget på papiret. Form, dagsform og litt flaks i en enkeltkamp betyr like mye, om ikke mer





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