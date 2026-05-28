Norwegian Football World Cup Journey: A Tale of Triumphs and Disasters

This news text delves into Norway's football journey at the World Cup, spanning six decades from 1938 to 1998. It highlights the highs and lows of their encounters with Italy, including three consecutive defeats in the final matches. The narrative also touches upon the memorable 1938 match in Marseille, where Norway faced Italy for the first time, and the 1994 encounter in Marseille, where they met Senegal.

Norges reise i fotball-VM-sammenheng strekker seg over 60 år fra 1938 til 1998. Brasil-mirakelet i Marseille stikker seg ut som det desiderte høydepunktet. I motsatt ende av skalaen har tunge nedturer mot Italia vært en gjennomgangsmelodi.

Det har blitt tap mot italienerne i alle de tre sluttspillene Norge har deltatt. To av smellene kom i avgjørende utslagskamper i Marseille. Den tredje var i gruppespillet i 1994, samme sted som Norge møter Senegal i sommer. I alt åtte kamper i VM-sluttspill for menn har det blitt for fotballnasjonen Norge.

To seirer, tre uavgjort og tre tap er fasiten. Kjetil Rekdal ble matchvinner i begge de to kampene Norge har vunnet. Aalesund-treneren er også norsk toppscorer i VM-sammenheng. Den statusen kan endre seg når Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth, Martin Ødegaard og resten av Ståle Solbakkens mannskap skal i aksjon i USA.

Norges VM-debut kom allerede i 1938, etter at Irland ble slått i kvalifiseringen. 16 lag deltok i sluttspillet i Frankrike, og det ble ikke gjennomført noe gruppespill etter den modellen vi i kjenner i dag. Mesterskapet startet med utslagskamper fra dag én, der deltakernasjonene var trukket mot hverandre. Trekningen kunne knapt endt verre for et norsk lag som to år tidligere hadde tatt bronse under OL i Berlin.

Motstander ble uhyre sterke Italia, som var regjerende mester både i VM og OL. Marseille har ikke utelukkende vært en norsk lykkeby. Møtet med Italia på Stade Vélodrome 5. juni 1938 ble en tett og jevn affære. Inter-spiller Pietro Ferraris sørget for en sjokkstart da han sendte italienerne i ledelsen allerede etter to minutters spill.

Det så lenge ut til å bli vinnermålet, men sju minutter før full tid utlignet Lyn-profilen Arne Brustad for et norsk lag som hadde hatt flere stolpetreff i 2. omgang. Like etter trodde Brustad at han hadde sendt Norge foran med 2-1, men scoringen ble annullert for offside. Den avgjørelsen har i ettertid vært omdiskutert. I stedet for norsk seier ble Silvio Piola matchvinner for italienerne i ekstraomgangene.

Italia forsvarte VM-tittelen ved å slå Frankrike i kvartfinalen, Brasil i semifinalen og Ungarn i finalen. Foruten målscorer Brustad besto den historiske norske VM-troppen av kjente navn som Jørgen Juve og Henry «Tippen» Johansen.56 år etter debuten var Norge igjen klar for et VM-sluttspill. På sidelinjen i USA sto hjernen bak mirakelet, Egil «Drillo» Olsen. I forkant av åpningskampen mot Mexico i Washington hadde de norske heltene trent med søppelsekker på kroppen for å forberede seg på varmen.

I kampen kom det kun én scoring. Seks minutter før full tid stormet innbytter Kjetil Rekdal gjennom det mexicanske forsvaret og prikket ballen i lengste hjørne. I forkant av ledermålet hadde Norge hatt de største sjansene, men på overtid misset Mexico en uvirkelig stor mulighet. Ballen smalt i tverrliggeren bak keeper Erik Thorstvedt før Henning Berg nikket unna fra streken.

Norge slapp med skrekken. Med stjerner som Roberto Baggio, Franco Baresi og Paolo Maldini var Italia store favoritter foran Norges andre kamp i sluttspillet. Første omgang på Giants Stadium i East Rutherford utenfor New York bød imidlertid på flere italienske smeller. Midtveis ble keeper Gianluca Pagliuca utvist for å ha handset utenfor eget felt.

Deretter ble kaptein Baresi skadet. Likevel kom scoringen som sendte de asurblå til himmels etter pause. Dino Baggio fikk hodet på et innlegg fra venstre og stanget ballen kontant i mål. Norge maktet aldri å slå tilbake med en scoring.

Det skulle koste dyrt. Norges siste kamp i «dødens gruppe» mot Irland ble en målløs affære. Samtidig spilte Italia og Mexico 1-1. Det skapte et svært spesielt scenario.

Samtlige fire lag i gruppen endte på fire poeng og med samme målforskjell. Norge var imidlertid alene om å ha scoret bare ett mål og måtte reise hjem. Mexico, Italia og Irland gikk alle videre. Italia tok seg helt til finalen og tapte der for Brasil i straffesparkkonkurranse.

I ettertid ble det pekt på at manglende sluttspillerfaring kostet Norge dyrt, og at værforholdene ble en hemsko. Det norske laget var langt fra sitt toppnivå





