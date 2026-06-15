Norwegian Hockey Team's Visit to Raleigh and More Sports News

The Norwegian hockey team's visit to Raleigh, Erling Braut Haaland's interest in hockey, and more sports news are covered in this article.

Hele den norske landslagstroppen stakk av på hockeyfest i Raleigh torsdag, hvor de fikk se Carolina Hurricanes vinne kamp fem i Stanley Cup-finalen. Vi var en liten gjeng som hadde lyst til å dra ganske lenge.

Et par i støtteapparatet som ville ta en tur. Og så hjelper det å være Erling Braut Haaland, som dukker opp. Han har blitt mer interessert i hockey siden matchen enn han var før. PÅ FINALE: Erling Braut Haaland har selv delt bilde av ham og Leo Skiri Østigård på tribunen i Raleigh.

Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet- Det sier seg selv. Er du superstjerne så får du ting litt lettere, men det skal sies at han er veldig tålmodig og får mye mas når han er her. Han vet hva han går inn på. Han kunne lett blitt hjemme og ikke hjulpet oss, men han syns det var gøy at vi fikk dratt sammen.

Vi har snakket om det. Ingen kommentar. Hvis vi slår Irak, tror jeg vi er ganske gira på å ta en tur dit. Vi må ta én ting av gangen.hyller grepet, og trekker blant annet fram at selv superstjerne Erling Braut Haaland vraket poloskjorta for en hjemmedrakt på tribunen.

- Det er første gang på 28 år at Norge er med, og de fortsetter å gjøre maks ut av opplevelsen, skriver nettstedet. RINKSIDE: Jørgen Strand Larsen og Sander Berge kom seg helt ned til isen i Lenovo Center. Foto: Snapchat / Jørgen Strand Larsen De trekker fram vikingbildene som ble tatt i Oslo før avreise, samt bildet med barndomstrøyene som spesielle grep de har lagt merke til. Det historiske UFC-stevnet utenfor Det hvite hus imponerer.

Anerkjent ekspert vet nesten ikke hva han skal si. PÅ PLASS: USAs president Donald Trump og UFC-sjef Dana White står under nasjonalsangen under MMA-arrangementet «UFC Freedom 250» på sørplenen ved Det hvite hus i Washington D.C. 14. juni 2026. Foto: Kent Nishimura / AFP / NTBPÅ PLASS: USAs president Donald Trump og UFC-sjef Dana White står under nasjonalsangen under MMA-arrangementet «UFC Freedom 250» på sørplenen ved Det hvite hus i Washington D.C. 14. juni 2026.

Foto: Kent Nishimura / AFP / NTBPÅ PLASS: USAs president Donald Trump og UFC-sjef Dana White står under nasjonalsangen under MMA-arrangementet «UFC Freedom 250» på sørplenen ved Det hvite hus i Washington D.C. 14. juni 2026. Foto: Kent Nishimura / AFP / NTBPÅ PLASS: USAs president Donald Trump og UFC-sjef Dana White står under nasjonalsangen under MMA-arrangementet «UFC Freedom 250» på sørplenen ved Det hvite hus i Washington D.C. 14. juni 2026.

Foto: Kent Nishimura / AFP / NTBPÅ PLASS: USAs president Donald Trump og UFC-sjef Dana White står under nasjonalsangen under MMA-arrangementet «UFC Freedom 250» på sørplenen ved Det hvite hus i Washington D.C. 14. juni 2026. Foto: Kent Nishimura / AFP / NT





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