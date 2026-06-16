Norwegian kjøper opp Sunclass Airlines og Widerøe for å bygge et bedre og mer fleksibelt tilbud til kundene. Oppkjøpet gjør at Norwegian får en samlet flåte på nær 160 fly og vil betjene rundt 30 millioner kunder årlig.

Flyselskap et Sunclass Airlines som opererer 12 Airbus-fly har blitt oppkjøpt av Norwegian . Oppkjøpet gjør at Norwegian får en samlet flåte på nær 160 fly og vil betjene rundt 30 millioner kunder årlig.

Konsernet vil sysselsette 11.800 ansatte, ifølge presentasjonsmaterialet. Widerøe er en viktig operatør på det norske kortbanenettet og er organisert som et datterselskap i Norwegian-konsernet. Han mener oppkjøpet vil bygge et bedre og mer fleksibelt tilbud til kundene. - Vi ser en betydelig mulighet til å øke salget av hotell og feriereiser på tvers av vår eksisterende kundebase.

Hver flyreise vil bli en mulighet for en komplett ferieopplevelse, og vil kunne gi betydelige merinntekter per passasjer, sier Karlsen videre. Det utvidede konsernet vil bli en av Strawberrys største strategiske investeringer, og vi er forpliktet til å være en langsiktig eier og en aktiv partner i selskapets videre utvikling og vekst, sier Stordalen. På mandag var det kraftig oppgang på børsene, etter meldingene om at USA og Iran hadde blitt enige om en fredsavtale.

Slik ser det ut på noen av de viktigste børsene i Asia og Stillehavsregionen litt etter klokken 6 tirsdag morgen: Tek-løft og børsfesten for SpaceX Wall Street hoppet kraftig fra start mandag, etter nyhetene om en fredsavtale i Iran og dagen ble avsluttet med oppgang: fredag. Mandag ser oppgangen ut til å fortsette. I det handelen stenger klokken 22-tiden er aksjen opp mer enn 19 prosent.

Volldal har seks måneders oppsigelsestid og vil stå i stillingen mens Nel jobber med å finne en etterfølger, opplyser selskapet. I en separat børsmelding at Volldal har blitt ansatt som ny toppsjef med virkning fra senest i starten av januar 2027. I meldingen takker styreleder Arvid Moss i Nel Volldal for innsatsen og understreker at selskapets strategiske retning og viktigste prioriteringer forblir uendret.

- Jeg er takknemlig for muligheten jeg har hatt til å lede Nel som konsernsjef, og vil takke styret og mine kolleger for støtten gjennom en begivenhetsrik fireårsperiode, uttaler Volldal. Fox betaler 160 dollar per Roku-aksje, fordelt på kontanter og Fox-aksjer. Når avtalen er ferdig, vil dagens Fox-eiere sitte med rundt 73 prosent av det nye selskapet, mens Roku-aksjonærene får cirka 27 prosent.

Sammenslåingen skal skape et av USAs største strømmeselskaper og kombinere Fox sine sport- og nyhetsrettigheter - blant annet NFL, MLB, Big Ten og fotball-VM - med Rokus plattform, som ifølge selskapet når mer enn halvparten av alle amerikanske bredbåndshusstander. - Dette er et avgjørende øyeblikk for Fox, sier Lachlan K. Murdoch, styreleder og toppsjef i Fox Corporation, ifølge pressemeldingen.

Han mener oppkjøpet er en naturlig forlengelse av strategien selskapet har fulgt i nesten ti år, etter at Fox i 2019 satset på direktesendt nyhets- og sportsinnhold, og kjøpte strømmetjenesten Tubi i 2020. Selskapet har tildelt kontrakter til lokale og regionale leverandører på 250 millioner kroner. Total kostnad er rundt 300 millioner kroner. Produksjonen skal økes med 0,054 terawattimer (TWh) årlig.

Det skal utnytte tre mindre vann som dag renner ned til Stølsdal kraftverk, ved å heller pumpe vannet 60 meter opp til Blåsjø-magasinet. - På denne måten hentes mer energi i et allerede utbygget system, med begrenset ny påvirkning på natur, sier utviklingsdirektør Pål Otto Eide i Statkraft. Blåsjø er et flerårsmagasin som strekker seg over Ryfylke og Setesdal. Ifølge Statkraft er det Norges største magasin, målt i energi.

- Vi har lyttet til innspillene, sier Lyse Kraft-sjef Bjørn Honningsvåg. - Den løsningen vi nå legger fram gir mindre anleggsomfang, færre naturinngrep og bedre tilpasninger for villreinen, samtidig som prosjektets verdi for kraftsystemet opprettholdes. Ifølge selskapene kan kommunene få 40 millioner mer i eiendomsskatt i byggeperioden enn det som opprinnelig lå til grunn. De vil også få 20 millioner mer årlig enn de får i dag.

I tillegg får de mer gjennom konsesjonskraft. Iran åpner opp for ferdsel i Hormuzstredet i 60 dager. Det melder det iranske nyhetsbyrået Fars gjennom nyhetsbyrået Bloomberg. I meldingen kommer det også frem at Iran skal generere inntekter ved å ta betalt for sikkerhets-, navigasjons- og miljøtjenester i etterkant av åpningsperioden.

Oljeprisen har falt kraftig etter meldinger søndag kveld om at en avtale mellom USA og Iran, som innebærer åpning av Hormuzstredet, er på plass. Et fat nordsjøolje handles for om lag 83,4 dollar. Ned rundt seks dollar siden Børsen stenger fredag, og 3,77 prosent siden midnatt. Det er bred og markant oppgang på børsene i Europa etter meldinger om en kommende fredsavtale mellom USA og Iran.

FTSEMIB i Milano er opp 1,44 prosent. Det nye volumet i Johan Sverdrup-området gir grunnlag for en fjerde fase av utbyggingen av det som er et av de største produserende feltene på sokkelen. Nye brønner har påvist økte oljevolumer, inkludert funn i områdene Tonjer og Geitungen, og partnerne har nå grunnlag for å vurdere ressursene mer presist





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