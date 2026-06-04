Norwegian-konsern selger seg ned for en milliard kroner, Broadcom-sjef varsler sterk vekst i AI-inntektene, og den økonomiske aktiviteten i USA er moderat

Bohus skal ikke hente inn ny kapital, men dagens eiere vil selge seg ned for omtrent en milliard kroner. Norwegian-konsernet, som består av Norwegian og Widerøe, hadde 2,62 millioner passasjerer i mai. Norwegian alene hadde 2,25 millioner passasjerer, opp 3 prosent fra mai i fjor. Kapasiteten økte 5 prosent, mens fyllingsgraden falt til 81,5 prosent. Selskapet skriver at verken Norwegian eller Widerøe kansellerte flyginger på grunn av økte drivstoffpriser. Finansmarkedene har gått tilbake til en mer risikosky modus etter at USA og Iran igjen utvekslet ild. Prisen på nordsjøolje (brent spot) er ned i underkant av 1 prosent. Kospi i Seoul er ned 1,23 prosent. Broadcom la onsdag frem tallene for andre kvartal av regnskapsåret 2026, og de slo analytikernes forventninger på flere områder. Selskapet hadde en justert omsetning på 22,19 milliarder dollar, litt over forventede 22,13 milliarder. Justert resultat per aksje endte på 2,44 dollar, mot ventede 2,39 dollar. Inntektene fra AI-brikker kom inn på 10,8 milliarder dollar i kvartalet, en oppgang på 143 prosent fra året før. Den økonomiske aktiviteten i USA økte svakt til moderat i ti av tolv distrikter den siste perioden. Hovedindeksen på Oslo Børs endte såvidt opp onsdag, der flyselskapet Norwegian bidro sterkt til å dempe utviklingen. Danske Bank har publisert en ny analyse på Norwegian-aksjen. Analytiker Thomas Helgø trekker blant annet frem at deres billettdata viser en svak utvikling de siste ukene. Svak utsattvikling i juni kan tyde på svakere etterspørsel enn ventet etter Norwegians ruter, skriver han i rapporten. "I tillegg har NAS-aksjen hentet inn hele kursfallet siden situasjonen i Midtøsten startet, noe vi mener ikke er berettiget", skriver Helgø

Bohus skal ikke hente inn ny kapital, men dagens eiere vil selge seg ned for omtrent en milliard kroner. Norwegian -konsernet, som består av Norwegian og Widerøe , hadde 2,62 millioner passasjerer i mai.

Norwegian alene hadde 2,25 millioner passasjerer, opp 3 prosent fra mai i fjor. Kapasiteten økte 5 prosent, mens fyllingsgraden falt til 81,5 prosent. Selskapet skriver at verken Norwegian eller Widerøe kansellerte flyginger på grunn av økte drivstoffpriser. Finansmarkedene har gått tilbake til en mer risikosky modus etter at USA og Iran igjen utvekslet ild.

Prisen på nordsjøolje (brent spot) er ned i underkant av 1 prosent. Kospi i Seoul er ned 1,23 prosent. Broadcom la onsdag frem tallene for andre kvartal av regnskapsåret 2026, og de slo analytikernes forventninger på flere områder. Selskapet hadde en justert omsetning på 22,19 milliarder dollar, litt over forventede 22,13 milliarder.

Justert resultat per aksje endte på 2,44 dollar, mot ventede 2,39 dollar. Inntektene fra AI-brikker kom inn på 10,8 milliarder dollar i kvartalet, en oppgang på 143 prosent fra året før. Den økonomiske aktiviteten i USA økte svakt til moderat i ti av tolv distrikter den siste perioden. Hovedindeksen på Oslo Børs endte såvidt opp onsdag, der flyselskapet Norwegian bidro sterkt til å dempe utviklingen.

Danske Bank har publisert en ny analyse på Norwegian-aksjen. Analytiker Thomas Helgø trekker blant annet frem at deres billettdata viser en svak utvikling de siste ukene. Svak utsattvikling i juni kan tyde på svakere etterspørsel enn ventet etter Norwegians ruter, skriver han i rapporten.

"I tillegg har NAS-aksjen hentet inn hele kursfallet siden situasjonen i Midtøsten startet, noe vi mener ikke er berettiget", skriver Helg





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