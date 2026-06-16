Norwegian-konsernet kjøper Widerøe for 1,125 milliarder kroner

Norwegian-konsernet har kjøpt opp Widerøe for en samlet pris på 1,125 milliarder kroner. Det gjør at Norwegian får en samlet flåte på «nær 160 fly» og vil betjene rundt 30 millioner kunder årlig.

Sentias datterselskap Hent AS har inngått kontrakt med Skygard AS for det andre byggetrinnet ved datasenteret OSL1 på Økern i Oslo, ifølge enTekniske installasjoner knyttet til datasenterfunksjon (MEP) er ikke en del av kontrakten.

Det andre trinnet skal etter planen stå ferdig i 2027. – Datasentere er en av de raskest voksende segmentene i bransjen, og vi er stolte av å fortsette samarbeidet med Skyguard på OSL1, sier Sentia-sjef Jan Jahren. Flyselskapet Sunclass Airlines som opererer 12 Airbus-flyOppkjøpet gjør at Norwegian får en samlet flåte på «nær 160 fly» og vil betjene rundt 30 millioner kunder årlig. Konsernet vil sysselsette 11.800 ansatte, ifølge presentasjonsmaterialet.for 1,125 milliarder kroner.

Widerøe er en viktig operatør på det norske kortbanenettet og er organisert som et datterselskap i Norwegian-konsernet. Han mener oppkjøpet vil bygge «et bedre og mer fleksibelt tilbud til kundene». – Vi ser en betydelig mulighet til å øke salget av hotell og feriereiser på tvers av vår eksisterende kundebase. Hver flyreise vil bli en mulighet for en komplett ferieopplevelse, og vil kunne gi betydelige merinntekter per passasjer, sier Karlsen videre.

– Det utvidede konsernet vil bli en av Strawberrys største strategiske investeringer, og vi er forpliktet til å være en langsiktig eier og en aktiv partner i selskapets videre utvikling og vekst, sier Stordalen. På mandag var det kraftig oppgang på børsene, etter meldingene om at USA og Iran hadde blitt enige om en fredsavtale. Slik ser det ut på noen av de viktigste børsene i Asia og Stillehavsregionen litt etter klokken 6 tirsdag morgen





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Norwegian Widerøe Oppkjøp Flåte Kundebase

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