Norwegian Literature and the Rise of Feel-Good Literature

The article discusses the trend of publishing books in Norwegian that resemble those available in English, and the reasons behind it. It also highlights the challenges faced by Norwegian readers in accessing and reading Norwegian literature, and the potential for Norwegian literature to gain popularity through the success of feel-good literature.

For dei som følgjer med på det norske litteraturlandskapet, er det umogleg å ikkje få med seg at eit satsingsområde i fleire forlag nå er å gi ut bøker på norsk som liknar dei ein kan få tak i på engelsk.

Me som les, meg sjølv inkludert, kjøper for lite norskspråkleg litteratur, og gode engelskkunnskapar gjer at me kan lesa dei heitaste sosiale medium-sensasjonane så snart boka kjem rykande fersk frå eit engelskspråkleg forlag. Vonde tunger skal ha det til at litteraturen som er populær i engelsk språkdrakt, er litt sånn lettlesen litteratur. Det er ikkje skikkelege bøker, sånne som mannlege forfattarar på 70 med lang erfaring skriv. Likevel sel bøkene, og då er det jo freistande å kopiera suksessen.

Derfor satsar fleire forlag nå på feel good-litteratur.

"Bukke nikke neie" er ein del av denne satsinga, og sjølv om eg er ein av dei som er skeptisk til denne sjangeren, merkar eg at det å plassera hendinga i meir kjente trakter gjer meg meir venleg innstilt. I "Bukke nikke neie" møter me journalisten Merete Moe som skal skriva biografien til tidlegare stjerneadvokat og nå sjølvhjelpsguru Halvdan Hanssen.

Ifølgje henne er medierøynda så utfordrande, klikkbasert og lite djuptpløyande at ho ikkje får brukt evnene sine, og dermed tar ho permisjon for å finna ut kven Halvdan Hanssen eigentleg er. Starten av romanen er dessverre heseblesande. Andersen klarer ikkje å porsjonera ut informasjonen, men lessar på med karakterar og livsomveltande hendingar i så stor fart at det går utover dei språklege kvalitetane. For eksempel, korfor må me introduserast for av-og-på-kjærasten Christian gjennom at Merete fortel heile historia deira?

Korfor kan ikkje dette koma i små drypp slik at me blir nysgjerrige på kven han er og kva som har skjedd? Både språket og forteljinga tar seg heldigvis opp, og hadde heile romanen vore slik som midtpartiet, hadde det vore soleklar toppkarakter. Eg gløymte nesten å gå av t-banen på veg til jobb fordi eg var så investert i handlinga og sleit med å legga frå meg boka. Hovudgrunnen til dette er historia om Halvdan Hanssen.

Ja, kanskje er det ikkje sjokkerande eller overraskande allt som kjem fram, men det er eit driv i Merete sine undersøkingar og informasjonen ho sakte, men sikkert får fram om han som skriv sjølvhjelpsbøker, klemmar tre, ikkje drikk alkohol og, ifølgje eigne sosiale medium-profilar, lever eit enkelt og spartansk liv. Avsløringane appellerer til kynikaren i meg som ser på sjølvhjelpsbøker som ein litt lengre versjon av "live laugh love"-skilt.

Andersen klarer i tillegg å fletta saman historia om Halvdan Hanssen med Merete sin interaksjon med dei andre karakterane. Dette gjer at dei kjennest som ein naturleg del av historia og ikkje blir overflødige i det som er den raude tråden gjennom boka. Dessverre kollapsar alt dette når spenninga blir utløyst og konflikten toppar seg. Løysinga på situasjonen er så enkel og banal at det minnar om noko ein finn i hylla for barn på småtrinnet.

Det er litt som ein idrettsutøvar med totalsprekk på oppløpet. Det var rett og slett ekstremt skuffande etter nokre hundre sider med god underhaldning. I neste roman må Andersen stå løpet ut og gi oss ei litt meir truverdig avslutning. Klarer han det, vil det bidra til å gi feel good-literaturen eit betre rykte og gi fleire lesarar ei god og minneverdig leseoppleving





StvAftenblad / 🏆 30. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norwegian Literature English Literature Feel-Good Literature Norwegian Readers Norwegian Literature Market Norwegian Literature Trends

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Frp-politiker alarmed by Norwegian oil sectorKristoffer Sivertsen expresses concern about the Norwegian oil sector's current state, vis-á-vis its current economic crisis, and the looming crisis of escalating costs. He compares his concerns to the previous oil tax package, discussing the positive impacts it had on new projects. Pointing out the immediacy of the problems, Sivertsen points out the critical nature of Wisting, the most vital oil project in Norway. Expressing doubt about joining a coalition for the new oil tax package, Sivertsen states it is vital for the sector to find a way to increase their activity, hoping to stimulate the economy and job creation.

Read more »

Corvus Energy Norwegian Tech Award 2024: Nominering åpenThe Norwegian Tech Award is a prestigious prize that recognizes groundbreaking engineering talent in Norway. This year, Corvus Energy is the sponsor, and the winner will receive a bouquet of flowers and a diploma from Minister of Trade and Industry Cecilie Myrseth at the opening of Kongsberg Agenda. The Norwegian Tech Award is organized by Teknisk Ukeblad Media and aims to provide an extra boost to companies in a growth phase, who need to reach new customers, partners, and potential employees. The criteria for candidates are that they must have developed a solid engineering solution, either a project or a breakthrough that solves a technological or societal problem. The technology must primarily be developed in Norway and be documented through at least one prototype, a demo facility, or a real delivery. You must be logged in to Ifrågasätt to comment. Use BankID for automatic user account creation.

Read more »

Norwegian winter sports star Ragne Wiklund gains popularity due to impressive performances and increased national interestThe popularity of Ragne Wiklund, a Norwegian winter sports star, has soared in recent months. Her impressive performances, such as winning three medals at the 2026 Winter Olympics in Milano and Cortina, have garnered national attention and interest. According to statistics from Sponsor Insight, the increasing interest in winter sports in Norway can be attributed to the increase in media coverage of the sport, including popular broadcasts on NRK, the nation's public broadcaster.

Read more »

Norwegian energy giant announces substantial investment in hydropowerStatkraft, one of Europe's largest renewable energy providers, has announced that it will invest an unprecedented amount of money in the strengthening of its Norwegian hydropower infrastructure over the coming years. The investment will focus on the modernization and maintenance of existing hydropower plants, as well as the construction of new, more efficient hydropower facilities. The overall goal is to not only maintain the current hydropower capacity but also enhance it in order to better meet future energy demands.

Read more »