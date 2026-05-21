Norwegian News: EU Increases Pressure on EÖS-Applies Over EU Legislation Lagging Delays

The news sheds light on the increasing pressure being applied by the EU to EÖS-countries, particularly Norway, over delays in implementing EU legislation. The EU has cited insufficient cooperation in implementing EU rules as one of the reasons for the increased pressure. The passage emphasizes the importance of following EU directives and outlines some of the important directives that EÖS-countries, including Norway, are required to implement.

EU skal ha gitt Norge og de andre EØS-landene klar beskjed: Treg innføring av EU-regelverk vil ikke lenger bli godtatt. EUs irritasjon over EØS-landenes sendrektighet med å innføre EU-lovverk har økt kraftig, forteller kilder i Brussel.

Det berømte etterslepet blir stadig dyrere for Norge, bekrefter utenriksminister Espen Barth Eide. Det vi nå hører fra alle offisielle møter, i ulike sammenhenger, er at EU har skrudd til på dette med etterslepet. Det er det første punktet i alle møter hele tiden, uavhengig av hva de prater om, sier en av kildene. I sin EU/EØS-politiske redegjørelse i forrige uke bekreftet utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) delvis bildet.

Der framholdt han blant annet at EØS-avtalen blir mer og mer utilstrekkelig. En av grunnene til at EU øker presset, er at alle tre EU-institusjonene – kommisjonen, Rådet og parlamentet – i slutten av april ble enige om et historiskDet skal aldri før ha skjedd at EU-institusjonene er blitt enige om faste tidsfrister – og det før kommisjonen har lagt forslagene på bordet.

Gjennom EØS-avtalen er Norge og de andre EØS-landene Island og Liechtenstein forpliktet til å ta inn nye EU-regler fortløpende for å sikre lik konkurranse i det indre markedet. I avtalen står det i klartekst at relevante rettsakter skal innføres «så nær som mulig i tid» etter at de er vedtatt i EU. Men der synder EØS-landene.

Mange rettsakter har ligget på vent i årevis, og det berømte etterslepet er nå på 565 rettsakter, ifølgeDette er EØS-komiteen som formelt innlemmer nye EU-lover. På komiteens siste møte 30. april skal EU ha gitt en uvanlig klar beskjed: EUs irritasjon over etterslepet er vel kjent. Men den siste tiden har det strammet seg til, forteller kildene i Brussel. Storskala havvindpark i Sverige skal drive et av Europas største prosjekter for grønt hydrogen.

Det kan bli stygt, sier en tredje kilde som tror det kan komme flere saker som den mye omtalte saken om jernlegeringer, der Norge havnet på utsiden av EUs tollmur. Det er jo det vi kaller kirsebærplukking, hvor Norge velger å trenere områder noen mener vi ikke tjener på, eller at vi ønsker bedre betingelser enn alle andre.

Så er det den geopolitiske situasjonen, der EU ser at andre land er mye mer villige til å nærme seg EU og ha et mer konstruktivt samarbeid, som Sveits, Storbritannia og Ukraina. I likhet med de øvrige EØS-landene er Norge også forpliktet til å følge EUs direktiv. Mange viktige rettsakter som fem energidirektiver, samt lovene for nullutslippsindustri (NZIA), kritiske råmaterialer (CRMA) og EUs digitale tjenestedirektiv (DSA) tilhører denne kategorien





