Norwegian News: Frp Storming Ahead, Sylvi Listhaug's Popularity, and Jonas Gahr Støre's Criticism

The Norwegian news article discusses the fifth-best result of the party in Verians polls, the rising popularity of Frp, the rapper Sylvi Listhaug's appeal to voters, and the criticism of the current government by the opposition leader, Jonas Gahr Støre.

Det er partiets femte beste resultat noensinne på Verians målinger. Bakgrunnstallene viser at Frp stormer frem på alle fronter. Sylvi Listhaug rapper velgere fra så godt som alle de andre partiene.

– Det er voldsomt høye tall. Samtidig er vi helt klar over at målinger er målinger, og valg er valg. Og vi har beina godt planta på jorda. Det viktigste er å kjempe for lavere skatter og avgifter, stoppe sløsingen, prioritere det viktigste først, sier Listhaug til TV 2.

Slik kan en Sylvi Listhaug-regjering bli Skulle dette bli valgresultatet i 2029 er det lagt for Frps drømmeregjering, med Listhaug som Norges statsminister. – Vi har sagt at det er naturlig at det største partiet får statsministeren, men det er altså tre og et halvt år til neste valg. Og nå skal vi overbevise velgerne om hvorfor vi trenger ny kurs for Norge, sier Listhaug. Arbeiderpartiet går mest tilbake og ender på 22,5 prosent.

Dermed skiller det hele 7,5 prosentpoeng mellom landets største og nest største parti. – Det at Frp henter så mange velgere fra Arbeiderpartiet er en helt ny trend, sier TV 2s valganalytiker Terje Sørensen. Frp-leder Sylvi Listhaug ligger an til å overta statsministerjobben til Jonas Gahr Støre i juni-målingen til TV 2. Listhaug anklaget senest på Frps landsmøte Arbeiderpartiet for å drive en «trollfabrikk» som sprer løgner om andre partiers politikk.

– Jeg tror det er mange som reagerer på at det spres usannheter om andres politikk. Og jeg mener det er helt på sin plass å si fra om det. Vi skal kunne ta tøffe debatter om standpunkt som vi har, og der vi er uenig. Men samtidig skal vi også si det som er riktig og hva partiene står for, sier Listhaug til TV 2.

– Bidrar du til et tøffere klima, med beskyldninger om trollfabrikk og den type ting mot Jonas Gahr Støre og mot Arbeiderpartiet? – Nei, men jeg setter foten ned. Vi så en utvikling i valgkampen der det ble produsert videoer med direkte feil. Som også partiets nestleder i Arbeiderpartiet måtte beklage.

Og så har vi sett at det har kommet andre påstander som ikke er riktige. Vi sitter ikke stille og ser på det uten å si ifra. Det kommer vi heller ikke til å gjøre i fortsettelsen, sier Frp-lederen. Hele 70.000 velgere vender Ap ryggen og strømmer over til Frp i målingen.

Statsminister Jonas Gahr Støre er ikke fornøyd. – Jeg tror ikke at en regjering ledet av Frp er bra for Norge. Men det er tre år til vi skal ha valg. Og så skal vi selvfølgelig ha større ambisjoner fra Arbeiderpartiet, sier Støre.

– Jeg har ikke lovet lavere renter. Jeg satte opp den alternative politikken vi sto for, i en tid hvor rentene gikk ned og ble spådd å gå videre ned, mot en Fremskrittsparti-politikk med store skattekutt, som de ikke har vist hvordan de skal finansiere, og mulighet for økt oljepengebruk.

– Det er Norges Bank som setter renta, vi skal bidra med å få prisstigningen ned gjennom den politikken vi fører.60.000 kommer fra Høyre – Vi var i en tid hvor renten hadde gått ned én gang, og gikk ned en gang til. Etter at vi la fram statsbudsjettet i fjor, spådde Norges Bank to rentenedganger til i 2026, sier Støre. BESTEMMER RENTA: Norges sentralbanksjef, Ida Wolden Bache leder komiteen på fem i Norges Bank, som fastsetter styringsrenten.

Foto: Ditlev Eidsmo TV 2 – Hun kommer stort sett bare med kritikk på de punktene hvor det er utfordringer. Jeg syns ikke svarene hennes er særlig gode. Hun har en politikk hvor hun vil øke forskjellene og gi store skattekutt til de som har aller mest, sier Støre som mener Listhaug stiller seg på feil side av historien når det gjelder de globale tech-gigantene.

– Listhaug har ikke oppskriften for hva vi skal gjøre riktig for å skaffe mer energi til Norge eller finne gode løsninger for barn og unge som skal bli fritatt for presset fra mobiltelefonene. Hun er på tech-gigantenes side, og det mener jeg er feil side av historien å stå på, sier han. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide er glad for at partiet går i riktig retning, selv om oppslutningen i målingen er milevis bak Frp.

– Vi kryper sakte, men sikkert oppover, og vi har tålmodighet til å gjøre det. Vi skal huske at vi kom ut av et veldig dårlig valgresultat i fjor høst. Det er den jobben vi nå er fullt i gang med, både å bygge partiet og bygge politikken framover, sier hun til TV 2. OPPMUNTRING: Ine Eriksen Søreide har ligget lavt siden hun overtok som partileder i Høyre.

Nå går det litt bedre, viser juni-målingen til TV 2. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2 – Jeg er veldig glad for at det peker litt oppover nå, så vil målingen gå litt opp og ned, som de alltid gjør. Men det er en fin oppmuntring på vei inn i juni, sier Søreide





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