Norwegian News: Jesper Mathisen Admits Bumbling in Selecting VM Squad

Jesper Mathisen, the coach of the Norwegian national team, admits that he did not make the right choices in selecting the players for the World Cup squad. He explains that they tried to include 26 players but made mistakes in a couple of positions. He also mentions that Thelo Aasgaard, a young and promising midfielder, was a significant challenge for them.

GRUE (Dagbladet): Mange trodde Aron Dønnum og Felix Horn Myhre skulle få plass i Solbakkens VM-tropp. I stedet ble det Thelo Aasgaard og Jens Petter Hauge .

- Dommen er at vi bomma. Vi prøvde å ta ut 26 spillere vi også. Vi bommet i et par posisjoner. Det var noen vi var i tvil om, sa Jesper Mathisen under NRK og TV 2s livesending.

INNRØMMER: Jesper Mathisen innrømmer at han ikke traff hundre prosent med sitt forsøk på å ta ut en VM-tropp. Foto Bjørn Langsem/Dagbladet - Thelo Aasgaard var egentlig den største utfordringen for oss. Det gikk et lite «oi» da han dukket opp i den flotte videoen. Han er kanskje med fordi han har litt andre kvaliteter enn de andre gutta på midtbanen, og han har levert bra i ganske mange kamper, fortsatte han.

Onsdag leverte landslagssjef Ståle Solbakken lista over spillere som skal til VM. Men flere ble overrasket da kong Harald dukket opp mens laget ble presentert. Bilder fra NRK. - At ikke Felix Horn Myhre er med ut fra hvordan landslaget ønsker å spille fotball er jeg veldig overrasket over.

Det stusser jeg litt over. Når han har spilt med Ødegaard og Berge på midten der har jeg syntes det har sett voldsomt spennende ut. De linker veldig bra opp, og det gjør ikke Thelo Aasgaard på samme måte med Ødegaard. Han er en helt annen spiller.

- Da jeg fikk høre at Aasgaard var med måtte jeg spørre «er du sikker? », for den hadde jeg ikke sett komme. Det var et sjokk for meg, sier Torp til Dagbladet. FEST: Lokalbefolkningen strømmet til VM-uttaket i Grue.

Foto: Bjørn Langsem/DagbladetI stedet ble det plass til Jens Petter Hauge. - Jens Petter er en spiller som har X-faktor og som hos oss løper mye mer defensivt enn det han gjør i Bodø/Glimt. Han er litt slappere der enn hos oss - han har mer disiplin hos oss.

Han er en god kontringsspiller i sluttfasene i kamper, og en type som har satt sitt preg på denne troppen her med ujevne mellomrom, men han er med fordi han fortjener det. VM-LÅT: Bernt Nikolai Hulsker prøver Dagbladets VM-sanggenerator, og blir sjokkert av resultatet. Video: Ljosland / Schjesvold, Dagbladet sporten. Thelo er en ung og fremadstormende spiller som har mål i seg.

Han er god i begge bokser, er ballfast og spilt under tøft press nå i Rangers FC. Vi synes han er en spennede spiller som hører med i en VM-tropp, sier Solbakken. - En vanvittig glede. Det har vært en veldig spennende periode, det har vært mye tanker og mye som har blitt skrevet.

Men det er veldig godt å se at jeg er en del av troppen som skal til USA. Jeg har ikke vært på mitt beste etter vi røk ut av CL. Det har vært mye kamper, og lite tid til å hente seg inn fysisk og mentalt. Jeg har ikke levert på mitt aller beste nivå, med den sesongen som har vært og levere på sitt beste 12 måneder i året er nesten umulig.

Jeg har stått på, trent godt og fikk en veldig god belønning i dag, sier Hauge





