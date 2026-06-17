Norwegian News: Oscars 2022 Nominees

The text provides information about the upcoming Oscars 2022 nominations, including the number of winners each film has, the categories they are nominated for, and the actors and directors who are nominated.

Lytt til saken Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Oscar-belønte "Affeksjonsverdi" stiller med hele tolv vinnersjanser (to av dem i samme kategori) når filmprisene drysser på hjemmebane i august.

"Affeksjonsverdi" har dermed mulighet til å slå prisrekorden til Dag Johan Haugeruds "Barn" fra 2020, som lyder på ni statuetter. "Hvis ingen går i fella" er nominert til elleve priser (to av dem i samme kategori). Filmen har altså mulighet til å matche rekorden til "Barn". En rekke andre filmer stiller med flere vinnersjanser, blant annet "Flåklypa - Fra Paris til pyramidene", "Se meg" og "Stargate - en julefortelling".

Klar for en bra serie? Sjekk ut VGs guide til streaming, Saga Oscar-nominerte Renate Reinsve (38) kan vinne for "Beste skuespiller i en hovedrolle" for "Affeksjonsverdi". Også motspillerne Inga Ibsdotter Lilleaas (37) og Stellan Skarsgård (75) er nominert - begge for "Beste skuespiller i en birolle". Bjørn Sundquist (78) er blant de nominerte til "Beste skuespiller i en hovedrolle".

Han har vært nominert i hvert eneste tiår siden Amandaprisen ble opprettet, og han ble først nominert i 1987. Dette er hans tolvte Amanda-nominasjon. Mellom de andre som kan vinne priser, er Pia Tjelta (48), Marie Blokhus, Kathrine Thorborg Johansen (36), Jon Øigarden (55), Marte Magnusdotter Solem (48) og Tarek Zayat (27).

Disse sitter i juryen: Dette er medlemmene i årets jury for Beste utenlandske kinofilm: Filmprisutdelingen sendes på NRK1 og NRK TV lørdag 22. august - som vanlig fra Festiviteten i Haugesund. Vegard Larsen (45) og Linnéa Myhre (36) debuterte som Amanda-programledere i fjor og gjør reprise i rollene i år. Prisutdelingen, som i år arrangeres for 42. gang, er hvert år det store høydepunktet under Den norske filmfestivalen. Kommentarfeltet er åpent nederst i artikkelen - kjør diskusjon om nominasjonene





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