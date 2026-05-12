Norwegian News Summary

This news summary provides a comprehensive overview of the latest Norwegian news, including topics such as shipping, construction, energy, and more. The summary is written in Norwegian and includes a mix of news articles, company announcements, and government statements.

Havila Shipping snur til minus i første kvartal, omsætning faldt til 120,5 millioner, ned fra 172,6 millioner i samme kvartal i fjor. Et fartøj har været ude af drift dele af kvartalet for planlagt værkstedsophold, skriver selskabet.

Havila Shipping driver 14 fartøjer inden for subsea, platformforsyningsskibe og område-beredskab. Selskabet beskæftiger 402 personer på sine fartøjer, og 12 årsværker i administrationen. De vil vurdere aktuelle steder for datasentre. Det inkluderer en mulig udvikling af et datasenter i Simadalen i Eidfjord kommune.

- Vestlandet har gode forudsætninger for at tage en position inden for datasenterindustrien, siger Arne Andreas Riisnes, konserndirektør Ny energi og industrielt partnerskab i Eviny. Vestia, et datterselskab af byggkoncernen Sentia, har underskrevet en kontrakt om bygging af to ishaller i Kungälv kommune i Sverige. Norconsult-chefen køber aktier for en million kroner i selskabet. Administrerende direktør Egil Hogna i Norconsult har købt 28.000 aktier i selskabet til en kurs på 35,8965 kroner.

Endúr-selskabet fik en kontrakt til 135 millioner kroner. Tronfjell Maskin, et datterselskab af BOM Entreprenør og en del af Endúr-gruppen, har fået en kontrakt med Solstein Infra for drift og vedligeholdelse af vej i Østerdalen. Departementets vurdering er at der ikke er grundlag for omgørelse af vedtagelserne. Tilladelserne blev prøvet i retten af miljøorganisationer, der mener at staten ikke havde vurderet klimakonsekvenserne godt nok.

Departementet mener der ikke er noget ved de nye undersøgelser og vurderinger af klima- og miljøkonsekvenser fra udledning af drivhusgasser, der er lavet efter 2021/2023, der tilsier at de tre vedtagelser kan eller bør omgøres. Det bliver også pekt på at felterne vil skabe betydelige værdier og er vigtige for energisikkerheden i Europa. - At vi passerer 5000 oljelaster fra Gullfaks er et resultat af langsigtet arbejde med at videreudvikle feltet, siger Gunnar Egge, produktionsdirektør for Gullfaks.

Gullfaks har produceret omkring 2,8 milliarder fat olieekvivalenter, som er omtrent det dobbelte af det man oprindeligt ventede, oplyser Equinor. Olien leveres blandt andet til raffinerier i Sverige, Storbritannien og Polen, og er egnet til produktion af bensin, diesel, flydrivstoff, LPG og nafta til petrokjemisk industri, ifølge selskabet. Kingfish henter 21 millioner euro i en emisjon og konverterer samtidig cirka 49 millioner euro i gæld til aktier.

Det islandske investeringsselskabet Eyrir går ind med 15 millioner euro og bliver den største aktiehaver med cirka 31,4 procent af aksjerne efter at restruktureringen er gennemført. Gjelden på 49 millioner euro konverteres til nye aktier - det vil sige at långiverne bytter lånet mod ejerandele. Grunden er at selskabet varslede mulig brud på et finansielt krav fra långiverne ved udgangen af 2025. Norcod vil hente 100 millioner kroner i en rettet emisjon, hvor aksjene prissættes til 10 kroner per styk.

Emisjonen indebærer udstedelse af omtrent 10 millioner nye aktier i selskabet og støttes af et askjonærlån, som sammen med forhåndsforpligtelser fra eksisterende aksjonærer sikrer at emisjonen bliver fuldtegnet. Nettoindtægter, ny gjeldsfinansiering og operativ kontantstrøm skal bruges til at støtte selskabets videre vækst og opskalering, ifølge børsmeldingen. Det inkluderer øget biomasse og generelle selskabsformål. Multiconsult fik et resultat efter skat på 110 millioner kroner i første kvartal 2026, ned fra 134,8 millioner kroner i samme periode året før.

Samtidig øgede det rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomheden netto driftsindtægter med 5,5 procent til 1,608 milliarder kroner, oplyser de i tirsdagens kvartalsrapport. Selskabet peger på en negativ kalendereffekt og lidt lavere faktureringsgrad, som er ned til 71,8 procent fra 72,1 procent, som årsager til svagere lønnsomhed i kvartalet. De oplyser at den organiske vækst, justeret for kalendereffekter, var på 4,4 procent i første kvartal.

- Vi leverede solid vækst i netto driftsindtægter og forbedrede faktureringsrater i kvartalet, samtidig med at vi sikrede flere betydelige opgaver i et meget konkurrencepræget marked, formidler konsernsjefen Grethe Bergly i meddelelsen





