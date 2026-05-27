Norwegian News Summary

På grunn av en teknisk feil hos vår dataleverandør, har ikke oljeprisen blitt oppdatert siden før klokken 10 onsdag. Da var oljeprisen 97,19 dollar. Norconsult og Anlegg Øst Entreprenør har fått kontrakt på å designe og bygge to nye trafostasjoner i Tønsberg og Eiker og oppgradering av trafostasjonen på Hof.

Produkttankrederiet er blant shippingaksjene som har steget kraftig i år, blant annet drevet av et nedstengt Hormuz og påfølgende høye skipsrater. Kvartalsrapporten viser et resultat etter skatt på 180 millioner dollar, mot 63 millioner dollar i første kvartal i fjor. På forhånd var det ventet 167 millioner dollar, ifølge Bloomberg. MPC Container Ships la onsdag frem tallene for første kvartal.

Tallslippet skjer etter at shippingaksjen, som i flere år har vært en småsparerfavoritt, er markant opp på Oslo Børs i år - blant annet i lys av et sterkt marked for feeder-skip. Driftsinntektene endte på 119 millioner dollar, mot 127 millioner dollar året før. Resultatet etter skatt landet på 41 millioner dollar, mot 60 millioner dollar året før. På forhånd var det ventet 105 millioner dollar, 63 millioner dollar og 33 millioner dollar, ifølge Bloomberg.

Maria Hermansdatter Hoff blir ny administrerende direktør i Boligprodusentenes forening fra 1. juni 2026, ifølge en pressemelding. Hun har bakgrunn fra politikk, organisasjonsliv og næringsutvikling og tar over etter avtroppende Lars Jacob Hiim. - Jeg ser frem til å ta fatt på oppgaven, og kunne bidra til å sette behovet for økt boligbygging på agendaen, sier Hoff. Hun sier at boligbransjen er i en krevende situasjon og at det haster med å få på plass mer boligbygging.

Dette er selskapets første tildeling etter en flerårig kvalifikasjons- og spesifikasjonsprosess som viser at selskapets produkter tilfredsstiller kravene til bruk innen luft- og romfart. Vi ser dette som starten på et bredere fotavtrykk i produksjonen innen andre programmer og deler, sier konsernsjef Fabrizio Ponte i Norsk Titanium. Selskapet driver med 3D-printing av metall, og mener dette gir kostnadseffektiv produksjon av metalldeler.

Jacktel fikk et resultat før skatt på 2,3 millioner dollar i første kvartal, ned fra 4,2 millioner dollar i samme kvartal i fjor. Den vellykkede noteringen på Euronext Growth var en viktig milepæl for Jacktel. Vi mener vi er godt posisjonerte for å fortsette å skape verdier for aksjonærene, sier styreleder Harald Thorstein i en melding. Han sier at selskapet vil fortsette å betale utbytter, og samtidig betale ned på gjelden med 10 millioner dollar per år.

- Når gjelden er redusert fra dagens 65 millioner dollar til ned mot 50 millioner dollar, vil man vurdere en gjeldsstruktur med betydelig redusert nedbetaling. Dette vil øke vår utbyttekapasitet videre, sier Thorstein. Nykode Therapeutics fikk et resultat før skatt på minus 4,1 millioner dollar i første kvartal, sammenlignet med minus 3,5 millioner dollar i samme kvartal i fjor. I årets første kvartal fikk Nykode flere viktige EU-godkjennelser for forsøk med kreftstudien Abili-T, oppgir selskapet.

Dette er en av selskapets hovedsatsinger, og skal vise effektiviteten av legemiddelet abi-suva. Nykode oppgir at Skatteklagenemda har begynt å jobbe med en skatteklage. Et utkast til anbefaling er ventet mot slutten av juli 2026. Solcelleutbyggeren Otovo har inngått en avtale om kjøp av SunSystem Technology, LLC (SST), et amerikansk selskap som driver med drift og vedlikehold av solcelleanlegg.

Selskapet skal legge ut 770.000 dollar i kontanter og inntil 1,3 millioner dollar over tre år basert på ulike inntektsmål, som kan betales i kontanter og Otovo-aksjer. SST driver virksomhet i 14 amerikanske stater, og passer ifølge Otovo godt inn i selskapets amerikanske virksomhet. - SST er den syvende transaksjonen siden sammenslåingen i desember 2025, sier Otovo-sjef William J. (John) Berger. Da teller han med at selskapet har snappet opp kundeporteføljer fra selskaper som Zolar, Soly og Solcellespesialisten.

I tillegg nevnes kjøp av serviceselskapet Freedom Power med virksomhet i Texas, Florida og Colorado, Solar Service Professionals som driver i California, EnergyAid som driver i California, Arizona og Nevada – og nå også SST. Jinhui Shipping and Transportation Limited leverer et resultat før skatt på 4,3 millioner dollar i første kvartal, ned fra 17,1 millioner dollar på samme tid i fjor. Selskapet vil ikke betale noe utbytte for første kvartal.

Selskapet påpeker at shippingmarkedet opplevde volatilitet og forstyrrelser på grunn av Iran-krigen i kvartalet. Nedgangen i inntekter skyldes særlig færre skip i drift, påpeker selskapet. Nedgangen i resultatet skyldes særlig en engangseffekt i samme kvartal i fjor. Den underliggende driften er styrket fra samme tid i fjor, ifølge Jinhui.

Oljeprisen er ned nær litt over én prosent for dagen til like under 98 dollar fatet. Det er godt under nivået fra forrige uke. Prisen har dempet seg etter nye Gassprisen har også roet seg de siste dagen





