Norwegian News Summary

et resultat før skatt på 29,6 millioner dollar i første kvartal, opp fra 26,7 millioner dollar i samme kvartal i fjor.et resultat før skatt på minus 0,6 millioner dollar i første kvartal, sammenlignet med minus 14,9 millioner dollar i samme kvartal i fjor.

Flåten hadde en brukstid på 78 prosent i kvartalet. Ordreboken er på 403 millioner dollar, inkludert opsjoner. Frukt-selskapet Dellia Group leverte sterk vekst i første kvartal 2026, med en omsetning på 214,4 millioner kroner. Det er opp 76,4 prosent fra samme periode i fjor.

Resultatet etter skatt endte på 14,3 millioner kroner, opp fra 10 millioner kroner året før. Bruttofortjenesten økte til 72 millioner kroner, mens driftsresultatet (EBIT) steg til 20,4 millioner kroner. I Storbritannia oppnådde Dellia sitt første lønnsomme kvartal og har sikret en prøveutrulling hos dagligvaregiganten Tesco fra slutten av juni. Oppkjøpet av den kambodsjanske produsenten Kirirom er forsinket og ventes nå gjennomført i tredje kvartal 2026.

Det var tidligere kommunisert at transaksjonen skulle gjennomføres andre kvartal. Inkassoselskapet Axactor leverer resultat før skatt på 1,8 millioner euro i første kvartal, ned fra 13,5 millioner i samme kvartal i fjor. Det mest interessante i denne rapporten er hendelsene etter kvartalsslutt. 28. april kunngjorde Axactor en transformerende avtale med Fortress og Geveran i ryggen for å støtte neste vekstfase.

Energy Holdings leverer et resultat før skatt på 21,8 millioner dollar i første kvartal, opp fra 13,3 millioner dollar i samme periode i fjor. Selskapet foreslår å betale ut 25 millioner dollar til eierne i første kvartal, og venter 90-110 millioner dollar i utbetalinger for hele året. Flere Asia-børser stiger etter nok en runde med nyheter om at Iran og USA er tett på en forlengelse av våpenhvilen. Shanghai Composite er ned 0,37 prosent.

Borregaards grønne datterselskap Alginor står i en vanskelig finansiell situasjon, ifølge en børsmelding. Problemene de siste månedene er knyttet til tilførsel av råmaterialer, forsinket produktutvikling og kommersialisering, samt kostnadssprekker i investeringen i demonstrasjonsanlegget. Selskapet har derfor valgt å fryse investeringen i anlegget. De skal nå permittere ansatte, men det står ikke hvor mange som rammes.

Det Spetalen-styrte selskapet Saga Pure ASA har inngått en avtale om å selge eiendommen Eilert Sundts gate 39 i Oslo, samt hotelldriftsselskapet Saga Hotel Oslo AS. Det går frem av en pressemelding fra selskapet. Avtalen verdsetter eiendommen til 140 millioner kroner. Kjøperen som ikke er navngitt, er ikke tilknyttet selskapet.

I tillegg skal kjøperen overta arbeidskapitalen ved overtakelsen, mens Saga Pure mottar et utbytte fra hotelldriftsselskapet før transaksjonen sluttføres. Til sammen er dette anslått til mellom 16 og 18 millioner kroner. Beløpet tilsvarer den estimerte verdiskapingen i eierperioden, etter at Saga Pure kjøpte eiendommen for 135 millioner kroner i desember i fjor. Handelen gjøres opp kontant og ventes å bli fullført rundt 1. juli 2026.

Saga Pure venter å bokføre en gevinst på mellom 13 og 15 millioner kroner i andre kvartal 2026. Rederiet Hunter Group har torsdag morgen lagt frem resultater for sitt sterkeste kvartal noensinne, ifølge en fersk rapport. Resultatet før skatt endte på 61,7 millioner dollar, opp fra minus 1,3 millioner dollar i samme periode i fjor. Spotratene for perioden lå i snitt på 232.832 dollar per dag.

For andre kvartal er 62 prosent av dagene allerede booket til en gjennomsnittlig dagrate på 466,266 dollar, ifølge selskapet





