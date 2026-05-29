Norwegian News Summary

This news text provides information on various companies' financial performance, including Paratus Energy, Pelagic Credit, Next Biometrics, ReFuels, Proximar Seafood, and RomReal. It also discusses venture capital, offshore support vessels, and the impact of Hormuz Strait closure on the energy sector.

Styret vurderer at en privat selskapsstruktur passer bedre for selskapets neste utviklingsfase. Det vil blant annet redusere kostnadene ved å være på børs og gi muligheter til å sikre seg venturekapital.

Handelen i aksjen har vært begrenset. Under fem millioner aksjer er omsatt så langt i år gjennom 856 handler, skriver selskapet. Paratus Energy økte driftsinntektene Det John Fredriksen-dominerte oljeserviceselskapet Paratus Energy hadde driftsinntekter på 33 millioner dollar i første kvartal, opp fra 19 millioner i samme periode i fjor. Det justerte brutto driftsresultatet (ebitda) fra videreført virksomhet landet på 45,6 millioner dollar, ned fra 49,6 millioner i første kvartal 2026.

Den gjennomsnittlige dagraten var på 281.000 dollar i perioden, opp fra 278.000 dollar i fjerde kvartal. Ved utgangen av kvartalet hadde Paratus 128 millioner dollar i kontanter og en netto gjeld på 254 millioner. Styret har godkjent et kvartalsutbytte på 0,22 dollar per aksje, som er i tråd med tidligere kvartaler. Det Euronext Growth-noterte rederiet Pelagic Credit har levert sin første kvartalsrapport som børsnotert selskap fredag.

Selskapet fikk et resultat før skatt på 903.828 dollar (ca. 8,37 millioner norske kroner). Driftsresultatet (ebit) endte på 1,35 millioner dollar. – Resultatene for første kvartal viser robustheten i forretningsmodellen vår, støttet av forutsigbare, kontraktsfestede kontantstrømmer. Gjennom kapitalinnhentingen og børsnoteringen står Pelagic Credit godt rustet til å investere kapitalen i nye transaksjoner, og bygger videre på en lang merittliste med aksjelignende avkastning fra kredittinvesteringer siden 2009, sier konsernsjef Tobias Backer.

I mars kjøpte Pelagic et offshore støttefartøy for 24,8 millioner dollar som nå er utleid i fem år på såkalt «come hell or high water»-basis. Det inkluderer en kontraktsfestet kjøpsforpliktelse ved slutten av leieperioden, ifølge selskapet. Eiendomsselskapet RomReal tapte 249.000 euro (ca. 2,7 millioner kroner) i første kvartal, som er en forverring av et tap på 182.000 euro i samme periode i fjor.

Det rumenske selskapet skriver at utviklingen i både prisvekst og BNP har gått i feil retning siden forrige rapport og at Romania for øyeblikket står uten en normalt fungerende regjering. Det gjør at boligmarkedet i praksis er «frosset» og at pågående salgsprosesser har bremset kraftig opp, ifølge kvartalsrapporten.

Next Biometrics tapte 31 millioner kroner før skatt i første kvartal, en forverring fra et tap på 17,2 millioner i samme periode i fjor. Brutto driftsresultat (ebitda) kom inn på minus 30,3 millioner, en nedgang fra minus 15,6 millioner i første kvartal 2026. Selskapet skriver at de har opplevd «betydelig lavere ordreinngang og kontantstrøm enn forventet», noe som har ført til en forkortet likviditetsperiode.

Next har derfor iverksatt en plan for å redusere kostnader og venter at de underliggende driftskostnadene (OPEX) vil nærme seg 65 millioner kroner i løpet av året når disse er gjennomført. Next skriver også at deres Anywhere-on Display-prosjekt ventes å vekke stor interesse fra aktører i bransjen og gi mulighet for lisensinntekter. Prototypen skal etter planen vises frem på en kongress i 2027.

Biogass-selskapet ReFuels leverer et resultat før skatt på 237.000 britiske pund i perioden fra januar til mars, fra 3,4 millioner pund i samme kvartal i fjor. Selskapet undersøker mulighetene for å flytte til hovedlisten i andre halvdel av 2026. Selskapet er notert på Euronext Growth Oslo. ReFuels påpeker at biogass blir mer attraktivt etter stengingen av Hormuzstredet.

Forskjellen mellom biogass og diesel har i det siste nærmet seg rekordnivåer, ifølge selskapet. – Stengingen av Hormuzstredet har forsterket betydningen av energisikkerhet for Europas transportsektor. For flåteoperatører drives overgangen bort fra diesel ikke lenger kun av kostnader og avkarboniseringsmål, men i økende grad også av behovet for lokalt produsert drivstoff og robuste verdikjeder, sier konsernsjef Philip Fjeld i ReFuels i en melding.

– Biogass adresserer alle disse tre utfordringene allerede i dag, og vi fortsetter å bygge ut stasjonsnettverket for å møte denne etterspørselen. Selskapet starter neste uke byggingen av sin 18. stasjon med høy kapasitet. Målet er nettverkskapasitet for rundt 20.000 tungtransportkjøretøy innen utløpet av 2028, opplyser selskapet. Proximar Seafood tapte 28,06 millioner kroner før skatt i første kvartal, en forbedring fra et tap på 56,3 millioner i samme periode i fjor.

Den landbaserte oppdretteren hadde en omsetning på 60,7 millioner kroner, en oppgang fra 30,2 millioner i første kvartal 2025. Selskapet skriver at til tross for rekordhøye slaktevolumer, førte et utfordrende marked og lav vekt til lavere prisoppnåelse i markedet. Proximar varsler samtidig at selskapet vil slakte mindre fisk i andre kvartal for å styrke lønnsomheten. Dermed flyttes slaktingen av rundt 110.000 fisk fra desember til januar 202





