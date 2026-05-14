Norwegian news text with multiple topics and categories.

Klokken 10.16 meldte politiet at de hadde iverksatt en redningsaksjon på Skulestadmo på Voss etter melding om en savnet mann i 70-årene. Politiet har bedt om bistand fra Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Norske Redningshunder i søket.

Klokken 10.49 kunne politiet melde at mannen er funnet i god behold i en låve. Han er siktet for trusler mot en kvinne. Han vil avhøres i løpet av dagen, sier jourhavende jurist Lene Cecilie Christiansen. Det er litt uavklart hva som har skjedd.

Vi har heller ikke avhørt den fornærmede kvinnen, sier Christiansen. Han er siktet for kroppskrenkelse mot en mann. Fornærmede skal være en tilfeldig forbipasserende, sier jourhavende jurist Lene Cecilie Christiansen torsdag morgen. En mann har sittet varetektsfengslet siktet for mishandling i nære relasjoner og brudd på besøksforbud.

Politiet fikk telefon fra hotell. Stoppet mann i bil. Russebusser fikk pålegg om å skru av musikken. Russefeiringen i Bergen er i gang, og i Hordnesskogen var det mange busser og mye russ samlet natt til torsdag.

Politiet: – Russebusser fikk pålegg om å skru av musikken. Brannvesen og politi rykket like før klokken 17 ut til Halbrendsøyra i Førde der det brant i et lager. Brannvesenet melder om at det brenner i en bobil som står inne i bygget. Det skal ikke vært personer inne i bygget.

Brannvesenet har trukket ut bobilen med vinsj. Select Service Partner AS på Bergen Lufthavn Flesland er blant serveringsstedene ved norske flyplasser som blir tatt ut i streik fra og med mandag 18. mai. Totalt 264 nye medlemmer ved seks av landets største flyplasser, og en del andre utsalgssteder, blir tatt ut i streik mandag





btno / 🏆 4. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norwegian Police Redaction Russiade Fire Buss

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norwegian News SummaryThis news summary provides a comprehensive overview of the latest Norwegian news, including topics such as shipping, construction, energy, and more. The summary is written in Norwegian and includes a mix of news articles, company announcements, and government statements.

Read more »

Norwegian Tech Award 2024: Corvus Energy wins prestigious award; now you can nominate candidates for the country's top technology prize by Norwegian Tech WeekThe Norwegian Tech Award aims to recognize and celebrate the best of Norwegian engineering innovation each year, with a special focus on significant contributions to address important socio-economic challenges. The 2024 finalists are now being sought. Norwegian Tech Week highlights the recognition of innovative projects and people working in the Norwegian tech sector, which has made significant advancements in energy, marine technology, and digital solutions over the years. The winner not only receives honor and fame but also will get an advertising package worth 100,000 NOK from Teknisk Ukeblad Media.

Read more »

Amerikanske futures falt og statsrenter steg, ifølge ReutersSummarized news text in Norwegian on financial markets, with explanations in English.

Read more »

News TextThis news text covers various topics such as sports, politics, and entertainment. It includes information about Joe Bell, Chris Wood, Luciano Darderi, Rafael Jodar, Mats Zuccarello, Minnesota Wild, Colorado Avalanche, Inter Milan, Lazio, Giulio Ciccone, Igor Arrieta, Afonso Eulálio, Martin Tjøtta, Giro d'Italia, and more.

Read more »