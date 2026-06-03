The Norwegian news text discusses the release of the book 'I mitt lune hi' by Helene Uri, the debate surrounding the book's relationship with real people and events, and the positive critical reception it received. It also mentions the proposal by a Finnmark MP to investigate the future use of the National Gallery as a sculpture museum and the rejection of her proposal by the Storting's culture-and-family committee.

I januar i år utkom boken 'I mitt lune hi' av Helene Uri. Boken ble, som Klassekampens lesere kanskje vil huske, debattert på grunn av sitt forhold til virkelige personer og hendelser.

Samtidig fikk den også mange svært gode kritikker. Blant annet mener Siri Høstmælingen i bransjenettstedet Bok366 at 'Helene Uri har skrevet en drivende god relasjonsthriller', og videre at 'det er dette som gjør boka god: Uri holder opp et prisme og gir et mangefasettert bilde av hovedpersonene', og hun kaller boka 'både viktig og aktuell'.

'Yes! No er det langhelg!

' Det har eg hatt gleda av å seie to helger på rad i mai. Helgene har eg fylt med avslapping, trening, gitarspeling og kvalitetstid med venner, familie og folk eg er glad i. Etter ein god pause er ein meir motivert og har meir energi til å ta fatt på veka som kjem. I tillegg fører langhelgene til meir tid med familie og venner.

Noko mange hadde hatt godt av. Stortingsrepresentant Siren Julianne Jensen (MDG) fra Finnmark fremmet i februar i år et representantforslag til Stortinget om å be Kultur- og Likestillingsdepartementet utrede den fremtidige bruk av det fredede Nasjonalgalleriet som skulpturmuseum. 6. mars fikk hun en uttalelse fra Digitaliserings- og Forvaltningsdepartementet, siden det gjennom sin etat Statsbygg har ansvaret for bygningen. Her skriver minister Karianne Tung: 'Neste steg er å vurdere om det er statlig behov for bygningen.

Den prosessen vil starte i nær fremtid.

' I mellomtiden vil den midlertidige utleien fortsette. Da Stortingets kultur- og familiekomiteen behandlet Jensens forslag 21. mai ble det totalt avvist mot hennes ene stemme, blant annet med henvisning til den allerede pågående utredningen, formodentlig den i regi av Statsbygg. Betyr folkerett ingenting? Marius Liens innlegg 30. mai føyer seg inn i en lang vestlig tradisjon hvor all vekt legges på menneskerettigheter.

I den logikken kan angrep på eller økonomisk trakassering av andre nasjoner aksepteres så lenge det skjer fra nasjoner med et visst demokrati og hvor menneskerettigheter til en viss grad respekteres. Dette er fremdeles Vestens begrunnelse for at amerikanske eller israelske overgrep mot andre nasjoner kan tolereres. Det er bra å kritiskere menneskerettighetsbrudd i Qatar, men det blir utrolig skjevt når amerikanske forbrytelser mot andre nasjoner overhodet ikke telles med.

Det selvforherligende Europa står i fare for å bli marginalisert i møtet med det globale sør hvis vi ikke klarer å balansere folkerett og menneskerettigheter bedre





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