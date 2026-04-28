Norwegian oppnår bedre resultat enn forventet i første kvartal, men advarer om økte kostnader

Norwegian rapporterer et driftsresultat på minus 220 millioner kroner i første kvartal, en betydelig forbedring sammenlignet med samme periode i fjor. Selskapet advarer om økte kostnader, men ser positivt på fremtiden med økt produksjon og styrket balanse. Konsernet har også løftet ambisjonen for sitt lønnsomhetsprogram og styrket likviditetsposisjonen markant.

Norwegian oppnådde et driftsresultat på minus 220 millioner kroner i første kvartal, en betydelig forbedring sammenlignet med minus 611 millioner kroner i samme periode året før.

Dette var langt bedre enn forventet, da estimater fra selskapet selv indikerte et driftsresultat på minus 950 millioner kroner. Resultatet før skatt endte på minus 459 millioner kroner, mot minus 759 millioner kroner i samme periode i fjor. Positiv påvirkning kom fra en styrket norsk krone, gevinster knyttet til sikring av flydrivstoff og reduserte priser på EU ETS-kvoter.

Konsernsjef Geir Karlsen kommenterte i børsmeldingen at markedet er komplekst og uforutsigbart med økonomisk og politisk usikkerhet, men at selskapet likevel oppnådde en positiv utvikling i første kvartal. Han fremhevet stabile og pålitelige flyoperasjoner samt god kostnadskontroll. For andre kvartal forventer Norwegian en økning i produksjon, målt i tilgjengelige setekilometer (ASK), med rundt 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. For hele 2026 anslås en vekst på rundt 3 prosent for Norwegian og 4 prosent for Widerøe.

Samtidig advarer selskapet om økte kostnader, med en stigning i underliggende enhetskostnad eksklusiv drivstoff på 2 prosent i kvartalet. For hele 2026 ventes en økning på lave ensifrede prosentsatser. Drivstoffkostnadene forventes å stige betydelig gjennom året på grunn av høyere priser på jetdrivstoff etter uroen i Midtøsten. Norwegian har sikret rundt 45 prosent av jetdrivstoffbehovet for 2026 gjennom sikringskontrakter.

Selskapet har også løftet ambisjonen for sitt lønnsomhetsprogram, Program X, fra et tidligere mål på mer enn 1 milliard kroner til mer enn 1,25 milliarder kroner i årlig underliggende resultatforbedring innen utgangen av 2026. Programmet har allerede levert 196 millioner kroner i første kvartal, blant annet gjennom en ny distribusjonsplattform og drivstoffbesparende tiltak. Styret foreslår et utbytte på 0,80 kroner pr. aksje for regnskapsåret 2025. I tillegg har Norwegian kjøpt tilbake egne aksjer for 30 millioner kroner i kvartalet.

Konsernet styrket balansen markant i løpet av kvartalet, med en økning i likviditetsposisjonen til 14,2 milliarder kroner, opp 4,2 milliarder kroner fra utgangen av foregående kvartal. Netto rentebærende gjeld ble nær halvert, fra 9,5 milliarder til 4,4 milliarder kroner. Hoveddriveren var sesongmessige forhåndsbetalinger fra kunder som har bestilt sommerferien, noe som alene ga en effekt på 4,2 milliarder kroner i kvartalet. I tillegg bidro nedbetaling av fly- og leasingforpliktelser på 941 millioner kroner og en sterkere norsk krone mot dollar.

Egenkapitalandelen steg til 19,1 prosent. Norwegian-konsernet hadde 5,2 millioner passasjerer i første kvartal, hvorav 4,2 millioner fløy med Norwegian og 0,9 millioner med Widerøe. Kapasiteten i Norwegian falt med 6 prosent i kvartalet, mens Widerøe reduserte kapasiteten med 2 prosent. Samtidig var passasjertrafikken i Norwegian stabil sammenlignet med samme periode i fjor, mens Widerøe hadde en nedgang på 1 prosent.

Fyllingsgraden i Norwegian endte på 87,6 prosent, opp 5,2 prosentpoeng fra første kvartal i fjor, og er den høyeste fyllingsgraden selskapet har hatt i et første kvartal. Widerøe hadde en fyllingsgrad på 70,2 prosent. Punktligheten var 78,8 prosent for Norwegian og 87,2 prosent for Widerøe. Ved utgangen av kvartalet besto konsernets flåte av 145 fly, hvorav 95 i Norwegian og 50 i Widerøe.

Konsernsjef Geir Karlsen sier at selskapet går inn i sommersesongen med godt momentum, drevet av en fortsatt positiv bookingtrend i sentrale deler av rutenettet. Han takker kundene for tilliten, noe som nylig ble bekreftet da Norwegian ble kåret til «Beste innenriksflyselskap» i Norge. Samtidig trekker Norwegian frem at flyvninger til destinasjoner i Midtøsten ble kansellert som følge av sikkerhetssituasjonen i regionen





