Norwegian utvider flåten, IEA spår oljeprisfall, og SpaceX fortsetter å stige

Petter Stordalens selskap og Altor blir storeiere i Norwegian. IEA venter fall i oljeetterspørselen, mens Frankrike dropper Palantir til fordel for lokalt selskap. SpaceX-aksjen stiger kraftig, og Equinor dobler tilbakekjøp.

Petter Stordalens selskap Strawberry og Altor blir storeiere i Norwegian etter kjøpet, med 8,9 prosent hver. Tidligere oljedirektør Bente Nyland ble gjenvalgt som medlem i styret.

Norwegian har kjøpt opp NLTG, og dermed utvider de sin flåte til nær 160 fly, betjener rundt 30 millioner kunder årlig og sysselsetter 11.800 ansatte. Widerøe, en viktig operatør på det norske kortbanenettet, blir et datterselskap i konsernet. Konsernsjefen mener oppkjøpet vil bygge et bedre og mer fleksibelt tilbud til kundene og ser en betydelig mulighet til å øke salget av hotell og feriereiser på tvers av den eksisterende kundebasen.

IEA venter at global oljeetterspørsel skal falle med 1,1 millioner fat per dag i 2026 til 103,2 millioner fat per dag. Etterspørselen er ventet å øke til 105,3 millioner fat per dag i 2027, anslår de. Det globale tilbudet er ventet å falle med 3,9 millioner fat per dag til 102,4 millioner fat per dag i 2026, før det snur kraftig opp med 8 millioner fat per dag til 110,3 millioner fat per dag i 2027, anslår IEA.

Byrået skriver at mens USA og Irans midlertidige avtale baner veien for en økning i eksporten fra Midtøsten, er det risiko på nedsiden for utsiktene på grunn av driftsmessige og politiske begrensninger, inkludert forlenget arbeid med å fjerne miner og uløste transportløsninger. Nedgangen i globale oljelagre økte til 143 millioner fat i mai, i snitt er lagrene tappet med 3,8 millioner fat per dag, inkludert 2,4 millioner fat per dag i råolje og 1,4 millioner fat per dag i oljeprodukter.

En midlertidig avtale mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten kan bane veien for en gjenåpning av Hormuzstredet og en avslutning av USAs blokade av iransk oljefrakt, ifølge IEA. Det største gjennombruddet i forhandlingene siden starten av konflikten sendte oljeprisen ned til sitt laveste nivå siden tidlig i mars. Frankrikes innenlandske etterretningstjeneste DGSI dropper det omstridte AI-selskapet Palantir til fordel for franske ChapsVision, ifølge flere internasjonale medier.

EU vedtok i begynnelsen av juni et sett med tiltak som skal gjøre Europa mindre avhengig av utenlandske teknologiselskaper. Målet er å styrke Europas økonomi, sikkerhet og langsiktige konkurranseevne. Frankrike planlegger nå å styrke sin statsing på kunstig intelligens med ytterligere 655 millioner euro, omtrent 7,2 milliarder norske kroner. Palantir leverte programvare til DGSI og annonserte en treårig fornyelse av kontrakten i desember, men selskapet opplyser at kontrakten fortsatt er gjeldende.

Elon Musks romfartselskap SpaceX har steget kraftig siden det ble åpnet for handel fredag, med en oppgang på 19 prosent mandag. I førhandelen på Wall Street tirsdag fortsetter aksjen å stige, og ligger an til en oppgang på 8,6 prosent. Markedsverdien økte til over 2.000 milliarder dollar. Equinor melder at de vil doble tilbakekjøpene av aksjer til 3 milliarder dollar i 2026, og etablere et mer forutsigbart rammeverk for årlige tilbakekjøp.

Konsernsjef Anders Opedal sier de har som mål å fortsette å øke kontantutbyttet per aksje med mer enn 5 prosent årlig. Sentias datterselskap Hent AS har inngått kontrakt med Skygard AS for det andre byggetrinnet ved datasenteret OSL1 på Økern i Oslo. Tekniske installasjoner knyttet til datasenterfunksjon er ikke en del av kontrakten. Det andre trinnet skal etter planen stå ferdig i 2027.

Sentia-sjef Jan Jahren uttaler at datasentre er en av de raskest voksende segmentene i bransjen, og de er stolte av å fortsette samarbeidet med Skygard på OSL1. I tillegg meldes det at Brødrene Aas har fått en bestilling fra Fjord Shuttle AS til 135 millioner kroner på å bygge en passasjerbåt med batteri- og dieseldrift med plass til 292 personer. Det er blandet stemning i de asiatiske aksjemarkedene onsdag, og investorer følger med på situasjonen i Hormuzstredet. Onsdag kommer det første rentemøtet til den nye sentralbanksjefen Kevin Warsh





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