Nottingham Forest Owner Evangelos Marinakis in Unhappy Situation

Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis has been involved in several controversies and legal issues. He has been accused of leading a criminal organization that fixed matches related to promotions and relegations. He has also been charged with drug trafficking and defamation. The list of controversies and legal issues involving Marinakis is extensive and spans several years.

Det er ikke første gang vi ser eieren av Premier League klubben Nottingham Forest , Evangelos Marinakis , i en uheldig situasjon. Vi har sammenfattet den lille listen nedenfor.

Kaoset i klubben har 'som vanlig' vært stort med hyppig bytte av managere, noe som førte dem inn i nedrykks kampen. Til slutt landet de på en manager som viste seg å være en dårlig valg. Marinakis var på tribunen da hans kjære Olympiacos møtte Real Madrid i Athen. Det greske laget vant til slutt 92-85.

Opptak fra arrangementet har spredt seg på sosiale medier. Filmklippene viser Forest-eieren i det som synes å være en opphetet krangel på tribunen. BREAKING: Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis was reportedly seen with a ripped shirt and bruises on his face after an altercation during the EuroLeague final in Athens. Den greske avisen ekathimerini.com rapporterer at Marinakis havnet i konflikt med Grigoris Dmitriadis - tidligere nær rådgiver for statsminister Kyriakos Mitsotakis.

Klippene viser de to involvert i høylytt roping, med et gjerde og sikkerhetspersonell mellom seg. Ingen av dem så ut til å komme i fysisk kontakt med hverandre. Videoene viser også Marinakis med en revnet skjorte på et tidspunkt. Det er imidlertid uklart hvordan eller når dette skjedde.

Forest spilte 1-1 mot Bournemouth på Premier Leagues aller siste dag og avsluttet dermed en svært turbulent sesong. Marinakis' klubb endte på en skuffende 16. plass og var store deler av sesongen involvert i en hard nedrykkskamp. Etter forrige sesong var det slutt for Nuno Espírito Santo. Deretter fulgte Ange Postecoglous katastrofale 39-dagers-periode, etterfulgt av Sean Dyche og til slutt Vítor Pereira.

Midt oppi ligastriden hadde Forest også noen fantastiske europeiske kvelder. Klubben nåd helt til semifinalen i Europa League, men der var Aston Villa for sterke. Villa sikret siden trofeet onsdag. Det forventes stor interesse for Forests stjernespillere når overgangsvinduet åpner.

Elliot Anderson har interesse fra både Manchester United og Manchester City. Morgan Gibbs-White er også ventet å være blant de mest etterspurte spillerne fra laget. Her er en liste over sentrale hendelser knyttet til Nottingham Forest-eier Evangelos Marinakis, basert på tilgjengelig informasjon: Marinakis er sønn av skipsreder og politiker Miltiadis Marinakis. Han har bygget sin formue innen shipping gjennom Capital Maritime & Trading Corp. Marinakis blir etterforsket i den omfattende greske kampfiksingsskandalen 'Koriopolis' for perioden 2010-2011.

Han blir tiltalt for å ha ledet en kriminell organisasjon som fikset kamper knyttet til opprykk og nedrykk. I juli 2015 blir han imidlertid frikjent på grunn av manglende bevis. En aktor i samme sak hevder at dommere har tatt imot bestikkelser for å sikre at Marinakis ikke ble tiltalt. Marinakis nekter for alle anklager.

En gresk aktor tiltaller Marinakis for å ha finansiert, oppbevart og solgt narkotika - knyttet til et to tonn stort heroinbeslag fra 2014. Marinakis avviser alle anklager og hevder at siktelsen er politisk motivert. Forest rykker opp til Premier League etter 23 års fravær. Marinakis gir alle ansatte bonus og senere statuetter til spillerne med inskripsjonen 'Never Never Give Up'.

Marinakis saksøker Aris Thessaloniki-eier Irini Karypidou og israelske aktører for ærekrenkelse. Søksmålet gjelder påstander om at han er 'leder av en kriminell organisasjon' og skyldig i 'kampfiksing, utpressing, svindel og brannstiftelse'. Rettssaken er planlagt til 2027. Marinakis får en bot på 750.000 pund fra FA etter et innlegg på X (Twitter) der han antydet at VAR-dommer Stuart Attwell var Luton-supporter.

Senere samme år får han fem kampers tribunenedtelling for å ha spyttet på gulvet forbi dommere etter et hjemmetap mot Fulham. Marinakis blir tiltalt sammen med fire andre Olympiakos-styremedlemmer for å ha 'oppmuntret til vold' og 'støttet en kriminell organisasjon' i perioden 2019-2024. Tiltalen knyttes til dødsfallet til en 31 år gammel politibetjent under opptøyer utenfor en kvinnevolleyballkamp i 2023. Marinakis' advokat kaller anklagene 'fullstendig ubegrunnede'.

Rettssaken starter i november 2025. Etter 0-0 mot Wolves møtes en gruppe seniorspillere med Marinakis i direktørboksen for å klage på Sean Dyches metoder og treninger. Marinakis lytter, og Dyche sparkes like før midnatt samme dag





