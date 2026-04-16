Nottingham Forest til Europaliga-semifinale, Aston Villa knuste Bologna

Nottingham Forest sikret seg drømmeplassen i semifinalen i Europa League etter en nervepirrende 1-0-seier mot Porto . Den samlede seieren, 2-1, ble et faktum etter at det første oppgjøret i Portugal endte 1-1. Motstanderen i den prestisjetunge semifinalen blir Premier League-rivalen Aston Villa , som hadde en enkel vei til avansement etter å ha pulverisert Bologna med hele 4-0 i returoppgjøret. Villa hadde allerede et solid utgangspunkt etter en 3-1-seier på bortebane i den første kampen.

I den andre kampen var tvilen borte allerede etter 26 minutter. Ollie Watkins og Emiliano Buendía sendte Villa opp i en komfortabel tomålsledelse. Morgan Rogers bidro ytterligere til jubelen før pause, selv etter å ha bommet på et straffespark tidligere i omgangen. Før kampen markerte Forest-spillerne støtte til lagkameraten Elliot Anderson, som nylig mistet sin mor. Laget holdt opp en drakt med inskripsjonen «Familie først. Vi er alle med deg». Anderson, som har vært en nøkkelspiller denne sesongen og er ventet å bli en del av Englands VM-tropp, sto over kampen som følge av den personlige tragedien. På banen opplevde Forest en tidlig dramatisk vending da Piotr Bednarek, med fortid i Southampton og Aston Villa, ble utvist etter kun åtte minutter for en stygg takling på Chris Wood. Den newzealandske spissen måtte forlate banen med skade som følge av hendelsen. Den norske landslagsstopperen Torbjørn Heggem ble byttet inn for Bologna med ti minutter igjen, og fikk se Ezri Konsa fastsette sluttresultatet til 4-0, noe som ga Villa en overlegen 7-1-seier sammenlagt.

Videre i sporten, i Sverige, har Dan Tangnes og hans lag Rögle sikret seg finaleplass i det svenske ishockeysluttspillet for første gang i klubbens historie. De beseiret Växjö 3-2 i den femte kampen på borteis, og vant dermed semifinaleserien 4-1. I et dramatisk oppgjør trodde Växjö at de hadde utlignet til 3-3 med ett minutt igjen, men scoringen ble annullert etter en grundig videosjekk. Fredrik Olofsson hadde tidligere i tredje periode scoret det som viste seg å bli matchvinnermålet for Rögle. I finalen venter Skellefteå, som slo ut Luleå i den andre semifinalen. Tangnes har muligheten til å bli den første treneren til å lede Rögle til et mesterskap i det prestisjetunge sluttspillet. Tidligere i sluttspillet skapte Rögle historie ved å bli det første laget noensinne til å snu en 0-3-ledelse i en sluttspillserie i Sverige, noe som skjedde mot Färjestad. Tangnes har uttalt at han er svært stolt over lagets moral og karakter, spesielt evnen til å snu kamper når det ser mørkt ut. Han har tidligere hatt stor suksess i Sveits og ble kåret til årets trener i Europa, før han tok over Rögle og ledet dem til en 4. plass i grunnserien.

Fra golfverdenen, Viktor Hovland har fått en strålende start på den prestisjetunge turneringen i South Carolina. Med en imponerende runde på torsdagens åpningsdag leverte nordmannen sju birdies og ingen bogeyer, og befinner seg blant de beste etter første runde. Hovland demonstrerte enestående spill rundt og på greenen, og klarte å redde seg inn fra utfordrende situasjoner. På hull ti traff ballen en gren, men et solid andreslag og en senket parputt sørget for at han unngikk en bogey. På hull 14 senket han en lang putt for sin sjuende birdie. Turneringen, som holdes på Hilton Head Island, er en såkalt signaturturnering på PGA-touren, der kun de beste deltakerne får være med. Vinneren vil motta en premie på over 33 millioner kroner samt en dressjakke. Hovland kom nylig på 18. plass i majorturneringen Masters, der han viste stor fremgang på sisterunden. Han har tidligere uttrykt optimisme rundt utfordringene han har møtt med spillet sitt denne sesongen. Kristoffer Reitan og Kristoffer Ventura deltar ikke i denne turneringen, men skal delta sammen neste uke i Zürich Classic i New Orleans.

Til slutt, Lionel Messi, fotballikonet, har styrket sine bånd til Barcelona ved å investere i det lokale fotballakademiet til klubben. Dette grepet understreker hans engasjement for utviklingen av idrett og lokale talenter i Catalonia, ifølge en uttalelse fra klubben. Messi, som vokste opp i Barcelonas akademi og ble en legende der, har siden hatt suksess i Paris Saint-Germain og nå Inter Miami, hvor han har bidratt til å øke fotballinteressen i USA. I en oppdatering på en annen nyhet, der det opprinnelig sto at Nordhagen ledet sammenlagt, har arrangøren korrigert informasjonen. Visma-rytteren kjørte seg opp til en andreplass i sammendraget med en sjetteplass på torsdagens etappe. Etter målgang i Padron var det lenge usikkert hvem som ledet, og Nordhagen fikk til og med feire på podiet, noe som ble ansett som svært lovende takter fra et av Norges største sykkeltalenter. Til slutt ble det bekreftet at italienske Alessandro Pinarello var den som ledet sammenlagt. Avslutningsvis, etter vinnermålet mot Real Madrid, tok flere Bayern München-supportere seg over gjerdene rundt banen, noe som førte til at flere fotografer ble skadet





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bisarr utvisningLeeds tok en overraskende seier på Old Trafford, men det er et rødt kort kampen vil huskes for.

Read more »

Luksusvilla på Nesøya søker milliardær – nå også til leie med prøvebo-ordningEuropris-arvingen har valgt å leie ut sin eksklusive villa på Nesøya etter at salget har gått tregt. Villa Medusa, inspirert av italiensk luksus og design, kan nå prøvesbobes gjennom en unik «try one, buy one»-ordning via A-One, der leiebeløpet trekkes fra kjøpesummen dersom leietaker ender opp med å kjøpe. Villaen, som tidligere var priset til 92 millioner kroner og nå ligger ute til 78 millioner, har fasiliteter som fem soverom, svømmebasseng og en historie med kjente gjester som Justin Bieber.

Read more »

Kompany sammenligner seier mot Real Madrid med «det største» i EnglandDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Read more »

Prinsesse Märtha Louises byggeplaner på Stabekk forsinketPrinsesse Märtha Louise og Durek Verretts planer om å bygge ut sin villa på Stabekk har blitt forsinket på grunn av en midlertidig byggestans i området som følge av arbeid med detaljregulering og vern av kulturminner. Planutvalget i Bærum kommune skal nå behandle saken, men en endelig avgjørelse må også godkjennes av kommunestyret.

Read more »

Fra Nedrykk til Real Madrid-seier: Kompany snur Bayern MünchenVincent Kompany, kontroversielt ansatt etter nedrykk med Burnley, har snudd Bayern München. Laget cruiser mot ligatittel og leverte en historisk seier mot Real Madrid, noe som nå har snudd tvil til beundring for den belgiske treneren.

Read more »

– Det skal ikke gå anAston Villa valset over Bologna og er klare for semifinale.

Read more »