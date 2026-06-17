Novo Nordisk rammet av dataangrep - hackere krever 25 millioner dollar

Det danske legemiddelselskapet Novo Nordisk er blitt offer for et alvorlig dataangrep. En hackergruppe hevder å ha stjålet over en terabyte med sensitive data og krever løsepenger.

Det danske legemiddelselskapet Novo Nordisk , med hovedkvarter i Bagsværd, er blitt offer for et omfattende dataangrep. Selskapet er verdensledende innen diabetesbehandling og står bak de populære slankemedisinene Ozempic og WeGovy, som opprinnelig ble utviklet for diabetes type 2.

Angrepet ble oppdaget nylig, og en hackergruppe har allerede tatt på seg ansvaret. Gruppen hevder å ha hatt uavbrutt tilgang til selskapets interne systemer i over to måneder, og at de har stjålet mer enn en terabyte med data. Den stjålne informasjonen skal ifølge hackerne inneholde sensitive opplysninger om legemidler, inkludert detaljer om produkter som ennå ikke er lansert. I tillegg omfatter dataene personopplysninger om ansatte, leger og pasienter.

Hackergruppen krever 25 millioner dollar for ikke å offentliggjøre eller selge materialet, men Novo Nordisk har foreløpig nektet å betale. Selskapet bekrefter i en uttalelse at de er kjent med påstanden om at data er lekket, og understreker at de tar situasjonen svært alvorlig. Driften opprettholdes, og relevante myndigheter er kontaktet. Sikkerhetseksperter har analysert hackergruppen og karakteriserer den som usedvanlig profesjonell og målrettet.

Thomas Willkan, forskningssjef for dark web-etterretning i cybersikkerhetsselskapet Lab-1, uttaler at gruppen skiller seg fra tradisjonelle hackere ved å bruke en metode kalt pure data extortion, eller ren datautpressing. I stedet for å kryptere systemer og kreve løsepenger for å låse dem opp, fokuserer de på å stjele og analysere data for å identifisere de mest verdifulle opplysningene. De bruker lang tid på å forstå virksomhetens presspunkter og leter spesifikt etter sensitiv informasjon som kan utnyttes.

'For en virksomhet som Novo Nordisk, som driver svært kostbar forskning, er dette trolig den verst tenkelige gruppen som har rammet dem', sier Willkan. Gruppen oppsto i oktober i fjor og har raskt blitt en av de mest innovative aktørene på dark web. I motsetning til mange andre hackergrupper som bruker spredningstaktikk med ransomware, går de systematisk og analytisk til verks.

De skyter ikke med hagle mot tusenvis av mål, men bruker enorme ressurser på å forstå verdien av det de har stjålet. Trusselbildet mot helsesektoren har endret seg dramatisk de siste årene. Tidligere var ransomware-angrep vanligst, men nå ser man en økning i målrettede dataangrep der informasjon utpresses direkte. For Novo Nordisk, som omsatte for nær 500 milliarder kroner i fjor, kan konsekvensene bli alvorlige.

Lekkasje av forskningsdata og pasientopplysninger kan føre til økonomiske tap, svekket omdømme og regulatoriske sanksjoner. Eksperter advarer om at slike angrep krever en helhetlig sikkerhetsstrategi, inkludert bedre overvåking, rask respons og samarbeid med myndigheter. Novo Nordisk jobber nå med å begrense skadene og har iverksatt tiltak for å sikre systemene. Det gjenstår å se om hackergruppen vil gjennomføre truslene om å selge dataene videre.

Uansett understreker hendelsen viktigheten av å styrke cybersikkerheten i helseindustrien, der verdifull informasjon alltid vil være ettertraktet av kriminelle aktører





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Novo Nordisk Dataangrep Hackere Utpressing Cybersikkerhet

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