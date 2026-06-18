Novo Nordisk utsatt for dataangrep og kreves 25 millioner dollar

Novo Nordisk er utsatt for et dataangrep og en hackergruppe sier de har krevd 25 millioner dollar fra selskapet. Hackergruppen er en svært profesjonell gruppe som har analysert dataene og stjålet mer enn en terrabyte med sensitive opplysninger.

Det danske legemiddelselskapet Novo Nordisk er utsatt for et dataangrep og en hackergruppe sier de har krevd 25 millioner dollar fra selskapet. Novo Nordisk står bak populære slankemedisiner som Ozempic og WeGovy, som egentlig er diabetesmedisiner.

Hovedkvarteret ligger i Bagsværd i Danmark. De påstår at de har hatt tilgang til selskapets systemer i mer enn to måneder og at de har stjålet mer enn en terrabyte med data. Materialet består ifølge gruppen av sensitive opplysninger om legemidler, også om legemidler som ennå ikke er på markedet, samt opplysninger om medarbeidere, leger og pasienter. Gruppen ser nå på muligheten for å selge deler av materialet ettersom Novo Nordisk har nektet å imøtekomme deres krav.

I en uttalelse sier selskapet at de er klar over påstanden om at data fra selskapet er offentliggjort. - Vi tar dette alvorlig og opprettholder fortsatt driften av våre plattformer. Vi er i kontakt med de relevante myndigheter, heter det i uttalelsen. Novo Nordisk står blant annet bak diabetes- og slankemedisinene Ozempic og WeGovy.

Selskapet er Danmarks største og omsatte for nær 500 milliarder kroner i fjor. Den verst tenkelige gruppen Thomas Willkan er forskningssjef og ansvarlig for dark web-etterretning i cybersikkerhetsselskapet Lab-1. Han har undersøkt gruppen og kaller dem en svært profesjonell hackergruppe som oppsto i oktober i fjor.

- For en virksomhet som Novo Nordisk, som driver svært kostbar forskning, er dette trolig den verst tenkelige gruppen som har rammet dem, sier Willkan til den danske avisen Mens de fleste tradisjonelle hackergrupper bruker ransomware - der de krypterer offerets systemer og krever løsepenger for å låse dem opp - jobber denne hackergruppen med såkalt pure data extortion (ren datautpressing). - Alle andre ville kanskje forsøkt seg med ransomware og gått videre til neste offer.

Men disse tar seg tid til å analysere dataene. Hvis det de har lagt ut bare er en brøkdel av det de sitter på, er det ganske voldsomt, når det angivelig dreier seg om 'clinical data' og 'product lines', sier han til Ingeniøren. Trusselbildet har utviklet seg kraftig siden de første store ransomware-angrepene i 2017. Ifølge Willkan er hackergruppen blant de mest innovative og interessante aktørene akkurat nå.

I stedet for bare å stjele usorterte data og håpe å treffe noe av verdi, går de systematisk og analytisk til verks. - De bruker lang tid på å analysere det de har tatt. De forstår hvor virksomhetens 'pressure points' er, og de leter spesifikt etter skjeletter i skapet. De skyter ikke med hagle mot tusenvis av mål, men bruker i stedet enorme ressurser på å forstå verdien av det de har stjålet, sier Willkan til Ingeniøren





digi_no / 🏆 9. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Novo Nordisk Dataangrep Hackergruppe Ransomware Pure Data Extortion

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Novo Nordisk utsatt for dataangrep – hackergruppe tar på seg skyldenDet danske legemiddelselskapet Novo Nordisk er utsatt for et dataangrep, og en hackergruppe sier de har krevd 25 millioner dollar fra selskapet.

Read more »

Novo Nordisk utsatt for dataangrep – hackergruppe tar på seg skyldenDet danske legemiddelselskapet Novo Nordisk er utsatt for et dataangrep, og en hackergruppe sier de har krevd 25 millioner dollar fra selskapet.

Read more »

Novo Nordisk utsatt for dataangrep – hackergruppe tar på seg skyldenDet danske legemiddelselskapet Novo Nordisk er utsatt for et dataangrep, og en hackergruppe sier de har krevd 25 millioner dollar fra selskapet.

Read more »

Datautpressing mot Novo Nordisk: hackergruppe hevder å ha stjålet over en terrabyte sensitiv informasjonEn hackergruppe har hevdet at de har hatt tilgang til Novo Nordisks interne systemer i mer enn to måneder og har stjålet over en terabyte med data, inkludert sensitiv informasjon om legemidler under utvikling, samt opplysninger om ansatte, leger og pasienter. Gruppen har ikke lykkes med løsepenger, men vurderer å selge deler av materialet etter at selskapet avviste deres krav. Novo Nordisk bekrefter hendelsen, involverer myndigheter og understreker at driften fortsatt opprettholdes.

Read more »