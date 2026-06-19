NRK flytter Dagsrevyen til NRK2 under fotball‑VM - seerklager og redaksjonens forklaring

NRK har byttet kanal for Dagsrevyen til NRK2 på flere datoer i VM‑perioden etter klager fra seere. Redaksjonssjef Lise Storm Hansen forklarer hvorfor denne løsningen ble valgt og hvordan seervaner har endret seg.

Reaksjonene har strømmet inn etter at NRK har måttet flytte Dagsrevyen fra hovedkanalen NRK 1 til NRK 2 i forbindelse med fotball-VM som startet forrige uke. Flere av kampene i turneringen faller sammen med den faste nyhetssendingen som vanligvis går klokken 19.00 på NRK 1.

På grunn av dette har redaksjonen kunngjort at Dagsrevyen vil bli sendt på NRK2 på følgende datoer: 14. juni, 18. juni, 20. juni, 21. juni, 30. juni, 1. juli og 4. juli.



NRKs publikumsmottak har mottatt to formelle klager fra seere som uttrykker misnøye med kanalbyttet. Den ene klagen hevder at endringen skaper forvirring blant publikum, mens den andre stiller spørsmål ved om det er mulig å beholde Dagsrevyen på NRK1 til tross for pågående VM.

Lise Storm Hansen, redaksjonssjef for NRK TV, forklarer i et intervju med Nettavisen at antallet klager er relativt lavt sammenlignet med tidligere mesterskap hvor Dagsrevyen ble utsatt til etter kampens slutt. Hun påpeker at dette årets løsning er annerledes fordi den lar nyhetssendingen forbli på sitt tradisjonelle tidspunkt, men på en annen kanal, slik at seere som foretrekker nyheter fremfor fotball kan følge programmet uten å måtte vente til etter kampene.





I fjor sommer rapporterte Nettavisen om en omfattende klagestorm da Dagsrevyen ble utsatt til senere på kvelden under EM i fotball for kvinner. I år har NRK valgt en annen tilnærming: i stedet for å endre tidsplanen, har de flyttet sendingen til NRK2. Storm Hansen understreker at seervanene har endret seg - i økende grad ser publikum nyhetene når de selv velger å gå inn på NRK TV, enten live eller i etterkant.

Hun bemerker at mange fortsatt ser Dagsrevyen direkte klokken 19.00, men at det også er en merkbar økning i bruk av nyhetssendingen etter kampene. Dette har ført til at seertallene for Dagsrevyen er jevnt fordelt utover kvelden, noe som gjør kanalbyttet fra NRK1 til NRK2 til en mer fleksibel løsning for et bredere publikum.



Sammenlignet med fjoråret, da statskanalen mottok over hundre klager etter at Dagsrevyens sendetid ble flyttet, ser NRK nå på den nåværende strategien som en forbedring.

De mener at ved å holde fast på det faste tidspunktet klokken 19.00 og samtidig tilby kanalen NRK2 som alternativ, kan de imøtekomme både sportsinteresserte og nyhetssøkende. Det har også vært interesse for hvordan denne endringen påvirker reklameinntekter og sponsorsamarbeid, men NRK har foreløpig ikke kommet med konkrete tall. Det er tydelig at balansen mellom sportsdekning og nyhetsformidling fortsatt er et tema i mediebransjen, og Dagsrevyens kanalbytte vil sannsynligvis bli evaluert nærmere etter VM‑perioden.





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