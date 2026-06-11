NRK Humorprogram "Humoretaten" kritisert for satire og humor om kongehuset

NRKs humorprogram "Humoretaten" har blitt tatt opp i Kringkastingsrådet etter flere klager. Det har kommet inn flere klager etter at programmet har laget satire og humor om kongehuset. Dels handler det om at det vitses i det hele tatt med kongefamilien, og dels handler det om den situasjonen som kongefamilien er i akkurat nå.

Torsdag formiddag ble NRKs humorprogram " Humoretaten " tatt opp i Kringkastingsrådet . Det har kommet inn flere klager etter at programmet har laget satire og humor om kongehuset.

Dels handler det om at det vitses i det hele tatt med kongefamilien, og dels handler det om den situasjonen som kongefamilien er i akkurat nå. Hvor noen bruker begrepet som at det er mobbehumor, sier Vilde Schanke Sundet, leder av Kringkastingsrådet innledningsvis. Mener det er nedlatende og lite gjennomtenktDeretter leser hun opp en av klagene: "Reagerer på innslag om kongen i humoretaten. Nedlatende og liten gjennomtenkt når en mann er syk og ustø.

Skjerpings, dette er ikke humor.

" Les også: Over 50 klager på "Humoretaten" på NRK Sketsjen hun viser til er spilt av komiker John Brungot (49) i rollen som kong Harald (89), hvor han faller på krykker. Redaksjonssjef i NRK, Christina Rezk Resar, sier i sin redegjørelse at det første vi gjør når det skjer noe rystende eller dramatisk i samfunnet, er å sjekke nyhetene. – Men hva gjør vi etter på? Mange søker til NRK for å se hvordan humoristene og satirikerne behandler saken.

Vil du se neste video? Trump raser: Forlater TV-intervju0:58 Produsent for "Humoretaten", Åse Marie Hole, forteller at noen av klagerne opplever mangel på folkeskikk og mobbing, både av kongen og kronprinsesse Mette-Marit (52). Det går ikke konkret inn på hvilke sketsjer av kronprinsessen seerne reagerer på. Men gjennom sesongen har det blitt laget satire på blant annet parterapisamtaler med kronprins Haakon og kronprinsessen, spilt av Christian Mikkelsen (35) og Sigrid Bonde Tusvik (46).

SPILLER METTE-MARIT: Sigrid Bonde Tusvik er en del av 'Humoretaten'. Foto: Nettavisen Hole i NRK sier at en av klagerne spør: "Finnes det ingen grenser?

" – Jo da, det gjør det. Hvis målet bare er ren underholdning går grensen i det ingen ler lenger. Men "Humoretaten" utøver også maktkritikk. Humor kan være en mulighet til å si det usagte.

Hver uke velger vi bort sketsjer. Vi har med hodet og hjertet på jobb. Satire kan gjøre litt vondt, fordi verden gjør vondt. Les også: Rørende beskjed til Mette-Marit For satire og humorLeder av rådet, Schanke Sundet, peker på at statskanalen tidligere har mottatt klager på at NRK var for lite kritiske i intervjuet med Mette-Marit om hennes relasjon til seksualforbryteren Jeffery Epstein.

– Men at NRK er for kritiske nå. Jeg er veldig for at vi skal ha satire og humor. Varamedlem i Kringkastingsrådet, Kent Gudmundsen, sier at humor og satire har et veldig viktig vern og bør ikke begrenses. Vil du se neste video? Trump raser: Forlater TV-intervju0:5





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