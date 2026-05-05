NRK og svensk ekspert skaper unødvendig PCI-debatt

En kritisk analyse av NRKs dekning av PCI-behandling i Norge, og en svensk eksperts anbefalinger om utvidelse av tilbudet. Artikkelen argumenterer for at Norge allerede har god overlevelse ved hjerteinfarkt, og at debatten om PCI-plassering i Nord-Norge er overdrevet.

Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. Ifølge en svensk ekspert bør Norge etablere PCI -behandling i flere byer, inkludert Bodø , Drammen, Hamar, Lillehammer og Ålesund. Eksperten presenterte en ny funksjonsfordeling mellom norske sykehus på NRK Dagsrevyen, uten faglig motstand til tross for eksisterende uenighet.

Det ble ikke stilt spørsmål om kostnader eller tilgjengelighet av kvalifisert helsepersonell for å bemanne disse nye sentrene. NRK lot hjertespesialisten fremme sine råd, og påpekte at Norge kun har åtte sykehus med PCI-behandling, mens Sverige har 30. Anne Hafstad, en erfaren helsejournalist og kommentator med bakgrunn fra Aftenposten, Dagens Medisin, Sykepleien og Helsedirektoratet, har vunnet SKUP-prisen to ganger og mottok Karl Evang-prisen i 2009. Hun er utdannet sykepleier og dr. philos fra Universitetet i Oslo.

Det viktigste resultatet er pasientens overlevelse, ikke hvor behandlingen gis. Skribenten argumenterer for at overlevelse ved hjerteinfarkt i Norge er på høyde med Sverige og andre sammenlignbare land, og at overlevelsen i Helse Nord er minst like god som i resten av landet. Hun stiller spørsmål ved NRKs journalistiske tilnærming, og beskriver den som kampanjejournalistikk snarere enn kritisk journalistikk.

Forfatteren har fulgt PCI-saken i nord over mange år og mener NRKs oppslag er forutinntatt, og støtter et døgntilbud i Bodø mot en sentralisering til Tromsø. PCI-behandling handler om å åpne blokkerte hjertepulsårer innen 120 minutter, og avstand til sykehus er kritisk. Det har vært en polarisert debatt i Nord-Norge, med et inntrykk av at pasienter der får et dårligere tilbud.

Tall fra Norsk hjerteinfarktregister viser imidlertid at overlevelsen etter hjerteinfarkt er høy i hele Norge, og en ekstern ekspertgruppe konkluderer med at heldøgns PCI-behandling ved Nordlandssykehuset ikke er faglig forsvarlig. Med synkende antall hjerteinfarkt og høy overlevelse, fremstår fokuset på PCI-plassering i Nord-Norge som underlig. Saken har blitt tatt opp i Stortinget av Fremskrittspartiet, med støtte fra Senterpartiet og Kjersti Toppe, men flertallet avviste forslaget om døgntilbud i Bodø.

Saken ligger nå hos helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre, som venter på en vurdering av nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet. Skribenten håper at debatten kan roes ned til Helsedirektoratet har uttalt seg. Hun mener PCI-saken er et eksempel på hvordan distriktspolitikk og følelser kan styre beslutninger. PCI-behandlingen tilbys i dag døgnet rundt ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø og på dagtid ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Striden handler om hvorvidt Nordlandssykehuset også skal ha døgntilbud. Helse Nord mener dette er for dyrt og ikke faglig forsvarlig. Det er viktig å huske at PCI er en akuttbehandling av hjerteinfarkt, og rask tilgang til behandling er avgjørende. Denne saken illustrerer kompleksiteten i helsevesenet, hvor politiske, økonomiske og faglige hensyn må veies opp mot hverandre





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PCI Hjerteinfarkt Helsevesen NRK Helse Nord Bodø Tromsø Helsedirektoratet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Omstridt journalsystem Cosmic kobles til dødsfall i Sverige og NorgeSVT-avsløringer knytter det svenske journalsystemet Cosmic til sju dødsfall. Systemet har også vært i bruk i Norge og har vært gjenstand for kritikk.

Read more »

Statnett setter store nettprosjekter i Nord-Norge på holdStatnett har satt store nettreservasjoner i Nord-Norge på hold til tross for kraftoverskudd, noe som hindrer utbygging av ny industri og forbruk. Salten Kraftsamband påpeker alvorlige flaskehalser og behovet for investeringer i nettet for å muliggjøre vekst.

Read more »

Steinar Suvatne tar over som programleder i DebattenDet melder NRK.

Read more »

Espen Aas og Åsa Vartdal avslutter i «Debatten» på NRKEspen Aas bekrefter på Facebook at han og Åsa Vartdal gir seg som programledere i «Debatten» etter vårsesongen. Hvem som tar over er fortsatt ukjent.

Read more »

Norge i 2050: Et rikt land uten nok kraftDet var ikke mangel på kunnskap som førte oss hit. Det var mangel på tempo, mot og prioritering.

Read more »

Omstridt journalsystem kobles til dødsfall i Sverige og NorgeEt journalsystem, Cosmic, mistenkes for å ha bidratt til sju dødsfall i svensk helsevesen og er også undersøkt i forbindelse med et dødsfall på St. Olavs hospital i Trondheim. Systemkrasj har hindret tilgang til viktig pasientinformasjon i akutte situasjoner.

Read more »