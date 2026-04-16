NRK-programleder advarer mot falske nyheter generert av KI

NRK-programleder Fredrik Aas advarer publikum mot stadig mer utbredte falske nyheter og svindelforsøk som utnytter KI-generert innhold, inkludert forfalskede sendinger av TV-programmet Debatten og personlige svindler.

Fredrik Aas, en av programlederne for NRK -programmet Debatten , retter en sterk advarsel mot publikum. Han har nylig observert en økning i falske nyhetssaker generert av kunstig intelligens (KI) som utnytter både hans person og selve TV-programmet.

På sin Facebook-profil delte Aas torsdag ettermiddag et innlegg der han oppfordrer seerne til å være ytterst skeptiske til informasjon som spres på nettet. 'Gode publikum! Bare en påminnelse om at noe ikke er sant fordi det har «stått på nettet». NRK får ukentlige henvendelser om en Debatten-sending der sentralbanksjefen stormet ut etter en debatt med Øystein Stray Spetalen, med Åsa og meg som programledere. Dette er en KI-generert sak for å loppe folk for penger, og har aldri skjedd,' skriver Aas.

Aas understreker at samtlige tidligere sendinger av Debatten er tilgjengelige for publikum via NRK TV og NRK Radio, og at den omtalte dramatiske sendingen aldri har funnet sted. Han benytter anledningen til å tilbakevise en annen spekulativ og KI-generert nyhet som har sirkulert: at han angivelig skulle være gift med sin kollega Åse Marit Befring. 'Artikkelen folk finner på nett er så åpenbart laget av kunstig intelligens, så det er (i likhet med den fiktive Debatten-svindelen) for meg overraskende at folk tror på det, men sånn er det,' uttrykker Aas i innlegget sitt.

Han uttrykker en blanding av frustrasjon og bekymring over at så mange lar seg lure av disse fabrikkerte fortellingene. 'Det er jo aldri gøy å bli misbrukt, men akkurat her er jeg mest oppgitt over at så mange ser ut til å gå på det,' sier han i en SMS.

Aas forteller videre at flere personer har kontaktet både ham og kollegaen, og feilaktig tror at et opptak av den påståtte hendelsen er blitt fjernet. Han frykter at dersom folk lar seg overbevise av slike åpenbare svindler, er de også mer utsatt for å bli ofre for økonomisk svindel generelt. Den manglende kildekritikken blant publikum er et betydelig bekymringspunkt for Aas.

Fenomenet med KI-generert innhold som sprer seg som «virus» på nett, reiser viktige spørsmål rundt mediekritikk og digital literacy. I en tid der teknologien utvikler seg i et svimlende tempo, blir det stadig vanskeligere for den gjennomsnittlige forbruker å skille fakta fra fiksjon.

De falske nyhetene Aas advarer mot, er designet for å se autentiske ut, ofte ved å bruke kjente ansikter og programformater for å skape en illusjon av troverdighet. Målet er typisk økonomisk vinning, enten gjennom direkte svindel der folk blir bedt om å investere i fiktive ordninger, eller ved å drive trafikk til nettsteder som tjener penger på annonser eller datainnsamling. Aas' bekymring for at folk «ikke sjekker det de leser» er derfor høyst relevant. Det understreker behovet for økt bevissthet og opplæring i hvordan man forholder seg kritisk til digitalt innhold.

NRK og andre mediehus har et ansvar for å informere publikum om slike trusler, men det krever også en aktiv innsats fra hver enkelt av oss å utvikle og anvende kritiske ferdigheter for å navigere i informasjonsstrømmen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NRK-profilen Isak Dreyer dømmes til samfunnstjeneste etter bjørnejakt i SverigeDreyer frifinnes for grovt jaktlovbrudd, men dømmes for å ha flådd en bjørnunge og tatt vare på skinnet.

Read more »

Lakseeksportøren North Tandem går konkurs etter NRK-avsløringSelskapet skal ha solgt skadet laks til utlandet og ble anklaget for bruk av falske etiketter fra andre kjente lakseselskaper. Nå er de konkurs.

Read more »

IMDi har ingen intensjon om å strupe debattenKutt i støtte kommer av manglende dokumentasjon fra organisasjonen, ikke et ønske om å strupe debatten.

Read more »

Daglig leder i ADHD-Veilederen: – Debatten glemmer familieneDaglig leder i ADHD-Veilederen reagerer: Nesten halvparten av barn med ADHD-diagnose får kun medisin. Les hvorfor oppfølgingen stopper der.

Read more »

Debatten raser: Kan kommersielle krefter og tidlig satsing redde norsk fotballs talentutvikling?Norsk fotball står overfor en intens debatt om hvordan man best utvikler morgendagens toppspillere. Mens NFF vektlegger bredde og langvarig deltakelse, utfordres dette av private akademier og foreldre som ønsker tidligere og mer intensiv satsing. Historier om spillere som Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, som tidlig ble eksponert for internasjonal motstand og høyt treningsvolum, reiser spørsmål om den etablerte modellen er tilstrekkelig for å møte et stadig tøffere internasjonalt marked. Samtidig vokser frykten for at kommersielle interesser kan undergrave sportens verdier.

Read more »

Debatten om transungdom fortjener mer presis forskningsformidlingEn finsk studie tolkes for vidt og formidles for unyansert.

Read more »