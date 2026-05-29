NRKs nedleggelse av Steinkjer-kontoret: Et slag mot distriktene

NRK legger ned sitt sendekontor i Steinkjer, en beslutning som vekker sterk kritikk. Mange frykter at dette svekker distriktsdekningen og beredskapen i Nord-Trøndelag.

NRK s beslutning om å legge ned sendekontoret i Steinkjer har vakt stor harme og skuffelse i Nord-Trøndelag. Dette er et kontor som har vært en sentral del av NRK s sendehistorie i over 40 år, og nedleggelsen oppleves som et direkte slag mot distriktenes tilstedeværelse i riksdekkende medier.

Mange frykter at dette vil svekke den journalistiske dekningen av hele landsdelen, og at viktige stemmer fra Nord-Trøndelag vil bli borte fra den offentlige samtalen. De ansatte ved kontoret har selv påpekt at fraværet av et studio vil føre til færre nordtrønderske stemmer i radioprogrammene, noe som svekker NRKs samfunnsoppdrag om å speile hele Norge. Distriktsredaktøren har forklart nedleggelsen med teknologiske endringer og ønsket om å prioritere journalistisk kraft fremfor kostbare arealer.

Men erfarne medarbeidere avviser dette som et tynt argument, og hevder at nedleggelsen av studioet er nok et steg i en gradvis sentralisering som har pågått siden sammenslåingen av Trøndelagskontorene i 2002. Ansatte som har sluttet har ikke blitt erstattet, og nå fjernes også de fysiske sendemulighetene. Dette svekker både evnen til å sette dagsorden og den naturlige beredskapen i regionen.

Uten et sendekontor i Steinkjer vil det være nesten 70 mil uten NRK-sendemuligheter mellom Trondheim og Bodø, noe som er svært betenkelig i en tid der nasjonal beredskap står høyt på agendaen. I tillegg til de demokratiske og journalistiske konsekvensene, er måten vedtaket ble fattet på sterkt kritikkverdig. De ansatte fikk beskjeden som lyn fra klar himmel, uten forutgående drøftinger med samarbeidsutvalget eller ansatte. Landets største kommunikasjonsbedrift bør kunne forvente å følge grunnleggende spilleregler i arbeidslivet.

Lokalpolitikerne har nå samlet seg og uttrykt klar motstand, og de krever at NRKs ledelse reverserer beslutningen. Dette handler ikke bare om et kontor, men om framtiden for distriktsdekningen i hele Midt-Norge. Det er fullt mulig å finne tekniske mellomløsninger dersom viljen er til stede, men det krever at ledelsen tar ansvar og prioriterer å opprettholde nærværet i distriktene.

Nord-Trøndelag fortjener å være en synlig og tydelig del av NRKs framtid, og det er nå opp til ledelsen å lytte til kritikken og handle





