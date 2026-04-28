NSM advarer om alvorlige sikkerhetshull i statlige systemer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) presenterer sin årlige risikovurdering, Risiko 26, som avdekker betydelige sikkerhetshull i datasystemene til statlige institusjoner. Sjefen for NSM, Arne Christian Haugstøyl, understreker behovet for økt bevissthet og investeringer i cybersikkerhet.

Arne Christian Haugstøyl er leder for Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ), en sentral aktør i norsk sikkerhetspolitikk. Hvert år presenterer NSM , sammen med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Etterretningstjenesten, sine analyser av det aktuelle trusselbildet for landet.

Denne årlige rapporten gir en samlet vurdering av de viktigste sikkerhetsutfordringene Norge står overfor, og danner grunnlaget for prioriteringer innenfor nasjonal sikkerhet. Årets rapport, Risiko 26, fokuserer spesielt på sårbarheter innen cybersikkerhet og datasikkerhet, basert på en omfattende analyse av rapporterte cyberhendelser og en grundig gjennomgang av sikkerhetstilstanden i statlige etater og kritisk infrastruktur. Rapporten belyser alvorlige sikkerhetshull i datasystemene til en rekke statlige institusjoner som er underlagt sikkerhetsloven, noe som indikerer en økende risiko for datainnbrudd, spionasje og sabotasje.

Haugstøyl deler en personlig anekdote som illustrerer hvor lett selv erfarne fagfolk kan bli utsatt for svindel. Han forteller om en test utført av kolleger, hvor han selv ble mål for et forsøk på å lure han. Denne hendelsen understreker viktigheten av kontinuerlig bevisstgjøring og opplæring innenfor sikkerhetsfeltet, selv for de som jobber med sikkerhet til daglig. Haugstøyl beskrives som en jordnær og reflektert leder, med røtter i den lille bygda Åmli i Agder.

Han vokste opp i et hjem preget av praktisk arbeid og ansvar – faren var båtbygger, og moren banksjef. Denne bakgrunnen har formet hans tilnærming til ledelse og sikkerhet, preget av en pragmatisk og realistisk vurdering av trusler og sårbarheter. Han fremstår ikke som en pratsom eller overdrevent entusiastisk person, men heller som en grundig og ettertenksom leder som tar sitt ansvar alvorlig.

Hans fokus er på å identifisere reelle risikoer og iverksette effektive tiltak for å beskytte Norge mot trusler. Risikovurderingen fra NSM er ikke bare en teknisk analyse av datasikkerhet, men også en strategisk vurdering av de politiske og samfunnsmessige konsekvensene av cyberangrep og andre sikkerhetstrusler. Haugstøyl understreker at trusselbildet er i stadig endring, og at det er avgjørende å være proaktiv og tilpasningsdyktig for å møte nye utfordringer.

Han peker på at statlige institusjoner må investere i bedre sikkerhetstiltak, og at det er behov for økt samarbeid mellom offentlig og privat sektor for å styrke den nasjonale sikkerheten. Rapporten gir konkrete anbefalinger til hvordan sikkerheten kan forbedres, og den vil bli brukt som grunnlag for politiske beslutninger og sikkerhetstiltak i tiden som kommer.

Risiko 26 er et viktig bidrag til debatten om nasjonal sikkerhet, og den gir et viktig innblikk i de utfordringene Norge står overfor i en stadig mer digitalisert og usikker verden. Rapporten er et resultat av et omfattende arbeid utført av NSMs eksperter, og den er basert på de nyeste dataene og analysene som er tilgjengelige.

Den er ment å være et verktøy for beslutningstakere, sikkerhetsansvarlige og allmennheten, og den skal bidra til å øke bevisstheten om sikkerhetsrisikoer og fremme en mer sikker og robust digital infrastruktur





– Jeg er også blitt lurt en gang. Det var ordentlig pinlig.Arne Christian Haugstøyl, sjefen for Nasjonal sikkerhetsmyndighe (NSM), har selv kjent følelsen av å bli svindlet. Heldigvis viste det seg å være en test fra kolleger.

