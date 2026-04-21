NTNU tester nye metoder for sikring av 4000 eldre bruer

Forskere ved NTNU tester om moderne rekkverk kan monteres direkte på eldre bruer for å spare kostnader og miljø, samtidig som trafikksikkerheten ivaretas.

Mer enn 4000 eldre bruer på tvers av det norske vegnettet står overfor et kritisk behov for oppgradering av rekkverksløsninger. For å møte dagens strenge krav til trafikksikkerhet har NTNU -forskere satt i gang omfattende krasjtester i sine avanserte laboratoriefasiliteter. Ved hjelp av en massiv sparkemaskin utsettes konstruksjonsdeler for ekstreme belastninger som simulerer kollisjoner i høy hastighet.

Målet er å avklare om moderne rekkverk kan monteres direkte på de eksisterende betongdragerne fra eldre bruer uten behov for omfattende og kostbare inngrep. Dersom testene viser at dette er trygt, vil det representere et betydelig skifte i hvordan Statens vegvesen forvalter vedlikeholdet av kritisk infrastruktur. Historisk sett ble over 4000 norske bruer prosjektert etter lastforskrifter fra 1947 og 1958, som i dag anses som svært konservative. Dagens regelverk, Vegnormal N101, tar utgangspunkt i en statisk og langvarig belastning, mens en reell kollisjon er et ekstremt kortvarig fenomen på kun 0,1 til 0,3 sekunder. Denne forskjellen i beregningsmetodikk fører til at mange moderne rekkverk ikke kan monteres uten at man først må meisle bort gamle kantdragere og støpe nye, noe som er både ressurskrevende og kostbart. Fredrik Nyberg, overingeniør i Statens vegvesen, påpeker at hvis testresultatene bekrefter at de gamle kantdragerne faktisk tåler moderne kollisjonslaster, kan man nøye seg med å montere nye bolter direkte. Dette vil ikke bare redusere de økonomiske kostnadene dramatisk, men også gi en betydelig miljøgevinst gjennom redusert betongforbruk. Forskningsprosjektet ledes av Vegard Aune og benytter høyteknologisk utstyr som høyhastighetskameraer med en kapasitet på 30 000 bilder i sekundet for å dokumentere mikroskopiske endringer i betongen under belastning. Tidligere tester på Mønster bru, bygget i 1955, har allerede gitt lovende indikasjoner; til tross for at brua er basert på de gamle forskriftene, viste kantdragerne ingen tegn til svikt under kollisjonstester. Dette bygger bro mellom teoretiske simuleringer utført av masterstudenter og de faktiske fysiske forholdene. Prosjektet, som finansieres av Statens vegvesen, Vestland fylkeskommune og Multiconsult, kan legge grunnlaget for en revisjon av det norske regelverket. Ved å gjøre utskifting av rekkverk enklere og rimeligere, vil flere bruer kunne oppgraderes, noe som er et direkte bidrag til nullvisjonen om færre drepte og hardt skadde i trafikken. Forskerne vil oppsummere funnene i en rapport til Vegdirektoratet, som skal vurdere om grunnlaget er sterkt nok til å endre hvordan vi sikrer norsk infrastruktur for fremtiden





NTNU-forskere tester nye rekkverk for å sikre gamle norske broerMer enn 4000 norske broer, prosjektert etter eldre og trolig for strenge last-forskrifter, må sikres. NTNU-forskere gjennomfører krasjtester med en sparkemaskin for å evaluere nye rekkverk av aluminium, stål og betong. Målet er å finne ut om rekkverkene kan monteres direkte på gamle broer for å redusere kostnader, forenkle arbeidet og spare miljøet for unødvendig bruk av betong. Testene tar utgangspunkt i gamle last-forskrifter fra 1947 og 1958, og vurderer broenes tåleevne ved kortvarige, intensive kollisjonslaster sammenlignet med langvarige, statiske påkjenninger. Dersom forskningen bekrefter at forskriftene er for strenge, kan det føre til en endring i gjeldende regelverk og muliggjøre enklere oppgradering av tusenvis av broer.

Her krasjer de nye rekkverk for å teste hvor mye gamle broer tålerMer enn 4000 eldre broer i Norge må sikres. Nå krasjtester NTNU-forskere nye rekkverk for å se om det er trygt å montere dem rett på de gamle broene.

Read more »

Her krasjer de nye rekkverk for å teste hvor mye gamle broer tålerMer enn 4000 eldre broer i Norge må sikres. Nå krasjtester NTNU-forskere nye rekkverk for å se om det er trygt å montere dem rett på de gamle broene.

Read more »

Her krasjer de nye rekkverk for å teste hvor mye gamle broer tålerMer enn 4000 eldre broer i Norge må sikres. Nå krasjtester NTNU-forskere nye rekkverk for å se om det er trygt å montere dem rett på de gamle broene.

Read more »

Her krasjer de nye rekkverk for å teste hvor mye gamle broer tålerMer enn 4000 eldre broer i Norge må sikres. Nå krasjtester NTNU-forskere nye rekkverk for å se om det er trygt å montere dem rett på de gamle broene.

Read more »