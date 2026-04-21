NTNU tester nye metoder for sikring av eldre broer

Forskere tester om moderne rekkverk kan monteres rett på eldre broer, noe som kan spare samfunnet for milliarder og øke trafikksikkerheten på over 4000 norske vegbroer.

Mer enn 4000 eldre broer i Norge står overfor et kritisk behov for sikring, og forskere ved NTNU har nå igangsatt omfattende krasjtester for å avklare om moderne rekkverk kan monteres direkte på de eksisterende konstruksjonene. Dette arbeidet er avgjørende, da en stor andel av de norske broene ble prosjektert i tråd med utdaterte retningslinjer fra 1947 og 1958.

Dagens regelverk, kjent som Vegnormal N101, vurderes av mange fagmiljøer som for konservativt og strengt når det gjelder beregning av kantdrageres tåleevne. Ved å gjennomføre fullskala tester med en avansert sparkemaskin, undersøker forskerne hvordan materialer som betong, stål og aluminium reagerer på ekstreme, kortvarige belastninger fremfor de statiske beregningene som tidligere har ligget til grunn. Dersom disse testene bekrefter at de gamle kantdragerne faktisk tåler moderne kollisjonslaster, vil det åpne for en langt mer effektiv og kostnadsbesparende rehabiliteringsprosess av landets vegnett. Overingeniør Fredrik Nyberg i Statens vegvesen understreker at dagens praksis, som innebærer omfattende meisling og støping av nye kantdragere før rekkverksbytte, er ekstremt kostbar og ressurskrevende. Ved å verifisere at nye bolter kan festes direkte i eksisterende betong, vil terskelen for å oppgradere utdaterte broer senkes betraktelig. Dette har direkte betydning for nullvisjonen i norsk vegtrafikk, ettersom flere broforvaltere i dag velger å utsette nødvendige utskiftninger på grunn av de høye økonomiske kostnadene. Prosjektet innebærer bruk av avanserte metoder, inkludert høyhastighetskameraer som fanger opp 30 000 bilder i sekundet for å kartlegge hvordan sprekker og deformasjoner oppstår i betongen under selve kollisjonstesten. Dette gir et detaljert datagrunnlag som tidligere ikke har vært tilgjengelig, og som vil kunne legge premisser for fremtidige regelverksendringer. Utover de åpenbare trafikksikkerhetsmessige fordelene, er det også et betydelig miljøaspekt ved dette forskningsarbeidet. Ved å unngå unødvendig riving og gjenoppbygging av store betongkonstruksjoner, reduseres behovet for nye materialer og de tilhørende klimaavtrykkene. Prosjektet, som finansieres av Statens vegvesen, Vestland fylkeskommune og Multiconsult, bygger videre på simuleringsmodeller utviklet av studenter og forskere over flere år. Foreløpige tester, inkludert forsøk utført på Mønster bru fra 1955, har gitt lovende resultater uten tegn til strukturell svikt. Når testseriene er ferdigstilt, vil resultatene bli oppsummert i en omfattende rapport til Vegdirektoratet, som vil danne grunnlaget for en mulig revidering av nasjonale retningslinjer. Dette kan markere et viktig skifte i hvordan Norge forvalter sin eldre infrastruktur, med et sterkere fokus på gjenbruk, sikkerhet og økonomisk bærekraft





