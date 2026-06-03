Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) venter en kald vinter med høyt strømforbruk og rekordlite snø, som vil føre til dyrere strøm enn vanlig i sommer.

En kald vinter med høyt strøm forbruk og rekordlite snø gjør at NVE venter dyr strøm og mindre vann i magasinene enn på 30 år i sommer.

Magasinfyllingen ligger lavere enn det som historisk har vært normalt i Midt- og Sør-Norge, og det ventes dyrere strøm enn vanlig i sommer. Utover magasinfylling vil også gasspriser og været i Europa påvirke de norske strømprisene i månedene framover, sier direktør i energi- og konsesjonsavdelingen Inga Norberg i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding. NVE opplyser at de følger situasjonen, og at de er trygge på at forsyningssikkerheten er god.

- Vi er ikke bekymret for energiknapphet til vinteren, men følger situasjonen tett. De store nedbørsmengdene som kan bidra til å øke magasinfyllingen kommer vanligvis på høsten, sier Norberg. I sommermånedene er det normalt mindre produksjon fra vind og mer fra sol på kontinentet. Da vil Norge typisk importere mye kraft på dagtid og eksportere om natta.

Norge er normalt nettoeksportør av kraft i sommerhalvåret. Til tross for at kraftprisene har vært høyere enn normalt, har prisene vært langt lavere enn under energikrisen i 2022 og 2023, ifølge NVE. Selv om gassprisene har økt som følge av krigen i Midtøsten, har de europeiske kraftprisene så langt i 2026 vært omtrent like som i samme periode i fjor.

- Mer utbygging av fornybar kraftproduksjon, god tilgjengelighe fra kjernekraft og mildere temperaturer har begrenset virkningen av prisøkningen på gass, skriver de i pressemeldingen





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