Nvidia leverer bedre enn ventet første kvartal i 2027: Aksjen stiger over 1 prosent etter tallslippet

Nvidia har en markedsverdi på nesten 50.000 milliarder norske kroner og leverer bedre enn ventet inntekter og resultater i første kvartal i 2027. Inntektene fra datasentervirksomheten var på rekordhøye 75,2 milliarder dollar, men aksjen falt umiddelbart etter tallslippet. Jensen Huang, gründer og administrerende direktør, sier at Utbyggingen av AI-fabrikker akselererer med ekstraordinær hastighet.

Saken oppdateres... Teknologigiganten Nvidia legger onsdag kveld frem tall for første kvartal Nvidia har avvikende regnskapsår. Kveldens kvartalstall er selskapets tall for første kvartal i regnskapsåret 2027, og gjelder for perioden 26. januar til 26. april 2026.

Selskapet er verdens største med en markedsverdi på nesten 50.000 milliarder norske kroner. Nvidias inntekter kom inn på 81,62 milliarder dollar i første kvartal, som var høyere enn Bloombergs forventning på 79,18 milliarder dollar. Det er også en oppgang på 85 prosent fra samme periode i fjor. Det justerte resultatet per aksje endte på 1,87 dollar, mot forventede 1,78 dollar.

Aksjen falt umiddelbart etter tallslippet, men stiger over 1 prosent i 22.30-tiden





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nvidias Tall For Første Kvartal I Regnskapsåre Inntekter På 81 62 Milliarder Dollar Årsavvikende Regnskapsår Verdens Største Med En Markedsverdi På Nesten Utbyggingen Av AI-Fabrikker AI-Giganten Nvidia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Frp vil gjeninnføre oljeaktivitetspakke for å sikre nye utbyggingerFrp-politiker Kristoffer Sivertsen advarer om fall i produksjon og tomme verft hvis ikke en ny oljeaktivitetspakke blir vedtatt. Han vil kopiere suksessen fra oljeskattepakken under pandemien for å stimulere flere prosjekter, blant annet Wisting som er utsatt til 2027, og ber andre partier om støtte.

Read more »

EU øker presset i EØS-avtalen med nytt læringsutbud og desemberfristerEU kommisjonen, Rådet og Det Europæiske Parlament stoppet nylig opp og ble enige om en rekordheftig avtale omфорmet EU-lovgivning og større harmonisering av EU-regler i tidsramme til utgangen av 2027. En av grunnene til dette er en økende irritasjon med det pågående etterslepet i EØS-landene, særlig på det handelspolitiske området.

Read more »

Arsenal-drakten 2026/2027: Slik får du drakten din personliggjort-Tilsynelatende tilbud, men bør man utsette kjøp av drakter?Arsenal-drakten 2026/2027 er endelig her, og draktsalget har eksplodert. Draktsalget for drakten har tatt fart, sammenliknet med 2021-sesongen, og denne gangen kan drakten til Ødegaard eller et historisk sesongmønster være for deg. Arsenaleren kan få drakten din personliggjort, mange klubber tilbyr også muligheten til å inkludere ligaens offisielle ermebadge på drakten. Men, hvordan bør du kjøpe drakten for å unngå svake kopier?

Read more »

Nvidia-resultat med بازاری verdi på 5340 milliarder dollar og spesielt for øyetNvidia, en amerikansk fabrikant av brikker, er blant annet en av verdens mest verdifulle selskaper med hensyn til markedsverdi. Teknologien til selskapet, som er ledende i utviklingen av infrastruktur for kunstig intelligens (KI), er bakgrunnen for det høye markedetall. Til tross for et høyt åpenbart av τραπεζ frå Kina har Jensen Huang, konsernsjefen, uttrykt optimistiske syn på markedets utvikling. Samtidig advarer han mot engeneric styrke i kinesisk teknologi.

Read more »