Nvidia topper 81,6 milliarder dollar i første kvartal med rekordopptjening

Nvidia, et av verdens største chip-selskaper, rapporterte en rekordomsetning og et rekordhøyt nettoresultat i første kvartal av regnskapsåret 2027, drevet av en sterk økning i inntekter fra datasenterdelen.

Brikkegiganten Nvidia fikk en rekordomsetning på 81,6 milliarder dollar i første kvartal, drevet av kraftig etterspørsel etter maskinvare til kunstig intelligens. Nvidia endte med et nettoresultat på 58,3 milliarder dollar i første kvartal i regnskapsåret 2027, som ble avsluttet 26. april.

Denne perioden med rekordopptjening ble drevet av en sterk økning i inntekter fra datasenterdelen, som endte på rekordhøye 75,2 milliarder dollar, en økning på 92 prosent fra året før. Det er spesielt Nvidias datasentervirksomhet som driver veksten





Nvidia, en amerikansk fabrikant av brikker, er blant annet en av verdens mest verdifulle selskaper med hensyn til markedsverdi. Teknologien til selskapet, som er ledende i utviklingen av infrastruktur for kunstig intelligens (KI), er bakgrunnen for det høye markedetall. Til tross for et høyt åpenbart av frå Kina har Jensen Huang, konsernsjefen, uttrykt optimistiske syn på markedets utvikling.

Nvidia leverer bedre enn ventet første kvartal i 2027: Aksjen stiger over 1 prosent etter tallslippetNvidia har en markedsverdi på nesten 50.000 milliarder norske kroner og leverer bedre enn ventet inntekter og resultater i første kvartal i 2027. Inntektene fra datasentervirksomheten var på rekordhøye 75,2 milliarder dollar, men aksjen falt umiddelbart etter tallslippet. Jensen Huang, gründer og administrerende direktør, sier at Utbyggingen av AI-fabrikker akselererer med ekstraordinær hastighet.

Nvidia topper rekorden med 81,6 milliarder dollar i første kvartalBrikkegiganten Nvidia fikk en rekordomsætning på 81,6 milliarder dollar i første kvartal, drevet av kraftig etterspørsel etter maskinvare til kunstig intelligens. Omsetningen var 85 prosent høyere enn i samme periode i fjor og 20 prosent høyere enn i forrige kvartal. Tallene gjelder første kvartal i Nvidias regnskapsår 2027, som ble avsluttet 26. april. Nettoresultatet steg til 58,3 milliarder dollar, mer enn tre ganger så mye som de 18,8 milliardene selskapet tjente i samme periode året før. Resultatet er langt bedre enn analytikerne på Wall Street hadde ventet. Det er særlig Nvidias datasentervirksomhet som driver veksten. Denne delen av selskapet selger prosessorene som brukes til å drive KI-systemer hos store teknologiselskaper verden over. Inntektene fra datasenterdelen endte på rekordhøye 75,2 milliarder dollar, opp 92 prosent fra året før. Nvidia har de siste årene blitt den største vinneren på den globale utbyggingen av KI-infrastruktur. Selskapets grafikkprosessorer, opprinnelig utviklet for dataspillgrafikk, er blitt sentrale i utvikling og drift av kunstig intelligens.

