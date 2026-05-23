Nvidia topper rekorden med 81,6 milliarder dollar i første kvartal

Brikkegiganten Nvidia fikk en rekordomsætning på 81,6 milliarder dollar i første kvartal, drevet av kraftig etterspørsel etter maskinvare til kunstig intelligens. Omsetningen var 85 prosent høyere enn i samme periode i fjor og 20 prosent høyere enn i forrige kvartal. Tallene gjelder første kvartal i Nvidias regnskapsår 2027, som ble avsluttet 26. april. Nettoresultatet steg til 58,3 milliarder dollar, mer enn tre ganger så mye som de 18,8 milliardene selskapet tjente i samme periode året før. Resultatet er langt bedre enn analytikerne på Wall Street hadde ventet. Det er særlig Nvidias datasentervirksomhet som driver veksten. Denne delen av selskapet selger prosessorene som brukes til å drive KI-systemer hos store teknologiselskaper verden over. Inntektene fra datasenterdelen endte på rekordhøye 75,2 milliarder dollar, opp 92 prosent fra året før. Nvidia har de siste årene blitt den største vinneren på den globale utbyggingen av KI-infrastruktur. Selskapets grafikkprosessorer, opprinnelig utviklet for dataspillgrafikk, er blitt sentrale i utvikling og drift av kunstig intelligens.

Ny omsetningsrekord for Nvidia – 81,6 milliarder dollar i første kvartal Selskapet er nå verdens mest verdifulle børsnoterte selskap.

Nvidia topper 81,6 milliarder dollar i første kvartal med rekordopptjening Nvidia, et av verdens største chip-selskaper, rapporterte en rekordomsetning og et rekordhøyt nettoresultat i første kvartal av regnskapsåret 2027, drevet av en sterk økning i inntekter fra datasenterdelen.

